VAR semiautomático en Argentina: preparan su estreno en la final del Clausura

La AFA apunta a utilizar la tecnología para detectar posiciones adelantadas el 12 de diciembre, en el Único de La Plata. La implementación en todos los estadios de Primera se proyecta para el segundo semestre de 2027.

El fútbol argentino se prepara para incorporar una nueva herramienta arbitral: el VAR semiautomático tendría su estreno en la final del Torneo Clausura, prevista para el 12 de diciembre en el estadio Único de La Plata . El anuncio fue realizado por Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, después de la reunión de dirigentes en la que también se acordó modificar el formato de los torneos de Primera División para 2027.

Malaspina explicó que la empresa encargada del servicio presentó avances para su implementación y señaló que la final del 12 de diciembre sería la primera experiencia. Luego, la intención es extender el sistema al resto de la máxima categoría durante el segundo semestre del año próximo. El dirigente lo definió como “un crecimiento muy importante para el fútbol argentino” .

La incorporación de esta tecnología ya estaba en los planes de la AFA. En junio se había anunciado la intención de utilizarla desde 2027, aunque ahora se busca adelantar su debut a la definición del Clausura.

También se trabaja para intentar aplicarla en la final de la Copa Argentina, en la que Platense espera por Boca o Banfield, y en las próximas definiciones. Entre ellas aparece la nueva Recopa de Campeones, que se disputaría en enero de 2027.

Cómo funciona el VAR semiautomático

Aunque se lo conoce como VAR semiautomático, su función específica es asistir en la detección del fuera de juego. El sistema combina cámaras de seguimiento y procesamiento de datos para identificar la posición de los futbolistas en el momento en que se juega la pelota.

Como referencia, la tecnología utilizada en el Mundial de Qatar 2022 empleó doce cámaras para seguir el balón y registrar hasta 29 puntos del cuerpo de cada jugador, incluidas las partes que cuentan para sancionar una posición adelantada. Ese seguimiento permite calcular la ubicación de los protagonistas y generar una alerta ante un posible fuera de juego.

En aquella implementación, la pelota también incorporó un sensor interno que ayudaba a precisar el instante del contacto. Esa información se cruzaba con los datos de las cámaras mediante inteligencia artificial. La configuración concreta que se utilizará en Argentina todavía debe ser detallada.

La alerta automática llega a la sala de video, donde los oficiales del VAR deben comprobar el momento del pase y la posición detectada antes de comunicar la decisión al árbitro de campo. El sistema agiliza el análisis, pero mantiene la validación arbitral de la jugada.