Llegó a Netflix el esperado thriller con Robert De Niro como protagonista

Dirigida por James Ashcroft, la película recién estrenada sigue el secuestro del hijo de un escritor. Todos los detalles

Netflix despide agosto con un último y destacado estreno que los usuarios venían esperando desde su anuncio. Se trata de “Susurran tu nombre”, un thriller protagonizado por Robert De Niro , cuya trama inquietante gira sobre una desaparición que se conecta con un antiguo asesino.

“Susurran tu nombre” está basada en la novela homónima del escritor británico Alex North . Su adaptación cuenta con la dirección de James Ashcroft sobre el guion de Ben Jacoby y Chase Palmer. Pero las miradas se las lleva el implacable De Niro , que con 83 años sigue protagonizando películas que el público sabe que no puede perderse. En este caso, lo acompañan A dam Scott, Michelle Monaghan y Michael Keaton.

Drama, crímenes y misterio se combinan en este título policial escalofriante. El film dura menos de dos horas y ya está disponible en la plataforma, donde rápidamente se consagró como lo más visto de los últimos días.

De qué se trata “Susurran tu nombre”

La película gira sobre la desaparición de Jake, un niño de 8 años que vive en un pueblo de Nueva Jersey. A raíz de este suceso, su padre Tom, un escritor viudo con el cual mantiene una relación poco sólida, debe pedir ayuda a su propio padre, es decir, el abuelo de Jake: Pete.

Pete es un inspector retirado reconocido por encarcelar años atrás al “hombre de los susurros”, un brutal asesino serial. Cuando se va conociendo el modus operandi del responsable de la desaparición de Jake, una inquietante similitud con el hombre de los susurros será la clave que no podrá pasar inadvertida.

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Trailer de "Susurran tu nombre"