Llegó a Netflix el esperado thriller con Robert De Niro como protagonista

La Ciudad
El puente Rosario-Victoria quedó cortado por vuelco de un auto tras un choque
La Ciudad
Una ONG que trabaja con presos advierte sobre el efecto de adicciones y la falta de cultura del trabajo
La Ciudad
Quieren modificar el régimen de transportes escolares de Rosario
Agro
Siembra inédita de maíz para esquivar el calor y un duro golpe de granizo al trigo
La Ciudad
Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario
Economía
Santa Fe Business Forum: una semana para conectar la producción provincial con el mundo
Economía
Los más pobres pagan más del 35 % en impuestos y los más ricos, menos del 25 %
Información General
Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale
La Ciudad
Rosario para adultos: los mejores planes para desconectarse de la rutina
Ovación
Primera C: Central Córdoba y Leones FC jugarán dos partidos claves para el Reducido
La Ciudad
Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos
Policiales
Asesinaron a balazos a un joven de 26 años en la zona sur de Rosario
Economía
El empleo privado formal acumula doce meses consecutivos de caída
Ovación
Newell's: un sólo retoque en la lista de concentrados para visitar a Estudiantes
Ovación
"Tengo muchas ganas de jugar el clásico", dijo Marco Ruben tras el traspié ante el Lobo
La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes templado, aunque con algunas chances de lluvia
Motores
Autodespacho en estaciones de servicio, una alternativa que aún no impacta
Policiales
Detuvieron a Callejero Fino: iba con un arma en una camioneta sin patente
La Ciudd
Vecinos de Alberdi recuperan el Superí, un emblemático club del barrio
La Ciudad
Cadetes de Rosario insisten con implementar el botón de pánico y monitoreo GPS