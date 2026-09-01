Netflix anuncia una serie documental sobre Matthew Perry de "Friends"

Netflix anunció “The One About Matthew Perry”, el primer documental sobre la estrella de “Friends”, fallecido en 2023. La serie de tres episodios, dirigida por la ganadora del Emmy Mary Robertson, propone un retrato íntimo del actor, a través de testimonios inéditos de su hermana, Mia Perry Bowick, y de sus mejores amigos de toda la vida, incluyendo fotos y vídeos nunca antes vistos del archivo privado de la familia Perry

El documental recorrerá la trayectoria de Perry desde estrella emergente de la comedia hasta convertirse en el inolvidable Chandler de “Friends”. Los recuerdos de primera mano de sus colaboradores creativos y amigos, se entrelazan con nuevos detalles sobre sus luchas personales, rindiendo así homenaje al legado de honestidad y activismo que dejó.

“Matthew Perry fue uno de los genios de la comedia de nuestro tiempo. A través de sus numerosas películas, sus trabajos en televisión y teatro, y su inolvidable interpretación de Chandler Bing, hizo que millones de nosotros riéramos, conectáramos y nos sintiéramos un poco menos solos. También nos aportó mucho más al hablar con valentía sobre la adicción. Sin embargo, el público solo conocía una parte de su historia. Por eso decidimos crear esta serie: para permitir que quienes conocieron y quisieron a Matthew revelen a la persona que había detrás de la figura pública", dijo la directora Mary Robertson.

"Me ha llevado tiempo sentirme preparada para compartir estos recuerdos y lo que significó amar a Matthew a través de todas las complejidades de su vida: verlo como una persona íntegra, no solo como Chandler ni únicamente como alguien que luchaba contra la adicción. Como mi hermano, él marcó quién soy hoy, la persona que aspiro a ser y la labor a la que he dedicado mi vida. Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso; incluso en sus momentos más oscuros, lograba hacerte reír y sentirte amado. Espero que esta serie permita a todos los que lo quisieron —ya fuera personalmente o desde la distancia— valorar más profundamente quién era realmente y el legado que nos deja”, declaró por su parte su Mia, hermana de Matthew.

Se desconoce si los actores y actrices de “Friends” serán parte del documental, que se podrá ver en la plataforma a partir del 27 de octubre.