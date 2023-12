Un documental especial de La Voz llega a la pantalla de Film & Arts

Esa época dorada, cargada de éxitos como “Fly Me to the Moon”, “Strangers in the Night” o “The Way You Look Tonight”, es en la que pone en foco un documental que también registra el impacto que la enorme popularidad de su figura tuvo en la industria cultural estadounidense y a nivel internacional.

Es que además de su paso por la música, con canciones como “Somethin’ Stupid”; “New York, New York” y “My Way”, Sinatra también fue figura del cine.

Lo demostró por sus roles en “El hombre del brazo de oro” (1953), “No serás un extraño” (1955) o “El embajador del miedo” (1962), e incluso sumó varias nominaciones y hasta un premio Oscar a Mejor actor de reparto por el film “De aquí a la eternidad” (1953).