La Capital | La Ciudad | Rosario

Un tejido social "roto" motiva la solidaridad en Rosario: "Hay gente que la está pasando mal"

El Movimiento Solidario Rosario mantiene vigente una campaña para recolectar calzado, medias o abrigo destinado a personas en situación de calle

20 de agosto 2025 · 16:55hs
El Movimiento Solidario Rosario en una de sus jornadas solidarias en los barrios de la ciudad

El Movimiento Solidario Rosario en una de sus jornadas solidarias en los barrios de la ciudad

Frente a un tejido social desmembrado, el Movimiento Solidario Rosario (MSR) redobla esfuerzos y lanzó una colecta de calzados y medias. “Hay mucha gente que en este momento está en situación de calle. Ya no es la típica persona abandonada, ahora son grupos familiares enteros y de todas las edades”, dijo Ricardo Camarasa, referente del MSR.

Mientras sigan las temperaturas bajas la solidaridad está presente, el MSR abre las puertas de su sede en Pasco 144 de lunes a viernes de 9 a 16 para recibir calzados, medias o abrigos. “Buscamos colaborar con gente que lamentablemente quedó afuera, que la está pasando muy mal. Todo sirve”, agregó Camarasa en radio La Red Rosario.

El tejido social “evidentemente roto” y una coyuntura que “provocó que miles de personas tengan que ir a buscar alimentos a comederos o merenderos” está relacionado a las políticas nacionales, señaló Camarasa, “las cuales no tiene que ver con desarticular a la casta". Asimismo, enumeró una serie de sectores perjudicados por las decisiones del presidente Javier Milei como los jubilados y remarcó la dificultad de vivir el día a día con salarios frenados y el aumento de los medicamentos.

En otros momentos no había tanta masividad de gente volcándose a los comedores y a eso se le suma el crecimiento de personas en situación de calle”, concluyó el referente de la ONG solidaria.

image

El Movimiento Solidario Rosario trabaja hace más de 15 años en Rosario con la misión de combatir el hambre, la desnutrición, la pobreza y la vulnerabilidad social. Semana a semana ayudan a unas 2.700 familias distribuidas en 20 espacios comunitarios de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Villa Constitución que tienen el apoyo del MSR.

Además, entre sus actividades ofrece programas de capacitación en oficios, principalmente para jóvenes y espacios de apoyo escolar para el nivel primario, acceso a completar calendarios de vacunación y ayudamos en la gestión de partidas de nacimiento y documentos de identidad (DNI).

Noticias relacionadas
Distintos gremios se congregaron este miércoles en las puertas de Iapos.

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario

El gobierno de Javier Milei sufrió en el terreno legislativo la semana más difícil desde el naufragio de la primera versión de la ley Bases. 

Habrá protestas contra Milei cuando llegue a la Bolsa de Comercio: "Es una persona no grata"

Franco Ramseyer protagoniza Los hombres vuelven al monte, una de las propuestas que se podrá ver este finde como parte de la agenda teatral rosarina

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

El quinteto rosarino Experiencia Piazzolla recupera el espíritu de la formación de Astor en un concierto gratuito

Experiencia Piazzolla dará un concierto gratuito en el Centro Cultural Parque España

Ver comentarios

Las más leídas

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Lo último

A 50 años de su muerte, homenajearon al militar Larrabure asesinado por el ERP en Rosario

A 50 años de su muerte, homenajearon al militar Larrabure asesinado por el ERP en Rosario

Procesaron a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado

Procesaron a Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Hicieron una encuesta sobre la mejor camiseta de fútbol de la historia y ganó una que usó Maradona

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Las mujeres tenían 72 años y son trillizas con un hermano. Estaban golpeadas y fueron halladas en distintos ambientes del lugar. Familiares dijeron que en el inmueble no faltaban objetos de importancia.
Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa
La Ciudad

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa

El costo de la canasta alimentaria subió 3,3% en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras
Economía

El costo de la canasta alimentaria subió 3,3% en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue en Rosario sigue en el freezer
Economía

El dólar oficial subió por primera vez en 13 jornadas y el blue en Rosario sigue en el freezer

Investigan en Rosario a un hombre ligado a la mafia china en la provincia de Fujian
Policiales

Investigan en Rosario a un hombre ligado a la mafia china en la provincia de Fujian

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés si el Congreso rechaza el veto de Milei
Información General

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés si el Congreso rechaza el veto de Milei

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

En medio de la polémica, se supo que Homo Argentum tuvo financiamiento del Estado

En medio de la polémica, se supo que "Homo Argentum" tuvo financiamiento del Estado

Ovación
Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

Torneo de reserva: los pibes de Central no dejaron dudas y golearon a Ferro

La emotiva carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La emotiva carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Torneos de tenis Cosat e ITF: Tomás Re confirmó el protagonismo de la FST y se consagró campeón del ITF J60

Torneos de tenis Cosat e ITF: Tomás Re confirmó el protagonismo de la FST y se consagró campeón del ITF J60

Policiales
Condenado a 18 años de prisión por matar a un músico chamamecero en una fiesta de cumpleaños
Policiales

Condenado a 18 años de prisión por matar a un músico chamamecero en una fiesta de cumpleaños

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: comenzó el juicio y piden perpetua

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

La Ciudad
La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa
La Ciudad

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda: de cuánto es la multa

Un tejido social roto motiva la solidaridad en Rosario: Hay gente que la está pasando mal

Un tejido social "roto" motiva la solidaridad en Rosario: "Hay gente que la está pasando mal"

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, la más masiva del interior

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas
La Ciudad

Efecto ciclogénesis: Rosario casi triplicó el promedio de lluvias del mes en 36 horas

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Ozempic trucho: alerta de farmacéuticos por la venta online de pastillas para adelgazar

Habrá protestas contra Milei cuando llegue a la Bolsa de Comercio: Es una persona no grata
Política

Habrá protestas contra Milei cuando llegue a la Bolsa de Comercio: "Es una persona no grata"

Gripe aviar: Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote en Buenos Aires
economia

Gripe aviar: Argentina suspende sus exportaciones avícolas por un brote en Buenos Aires

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario
La Ciudad

Docentes, estatales y jubilados se movilizaron en el centro de Rosario

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador
Policiales

Lo despidieron de una verdulería y quedó preso por extorsionar a su antiguo empleador

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos
La Ciudad

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

El gobierno nacional estudia aumentar prestaciones para discapacidad para evitar el veto
Política

El gobierno nacional estudia aumentar prestaciones para discapacidad para evitar el veto

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto
Información General

Adiós al insomnio: la técnica de Harvard para conciliar el sueño en un minuto

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas
La Ciudad

Rescatan en un libro la obra de la pionera de la pintura argentina Josefa Díaz y Clusellas

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada
LA REGION

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad
Política

Sesión clave en Diputados por los vetos en jubilaciones y  discapacidad

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias
La Región

Corte de tránsito en la ruta 33 entre Pujato y la A012 por las intensas lluvias

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto
La Ciudad

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo agosto

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora
La Región

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes
Política

El gobierno libera la circulación de camiones bitrenes