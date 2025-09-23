La Capital | Zoom | música electrónica

Música electrónica en Puerto Joven con cinco DJ en vivo, feria y juegos

Se presentarán Martín Huergo, Joan Retamero, Dew Cruz, Triga y Agus Panigo. Habrá además juegos analógicos, arcades, stands interactivos y área gastronómica

23 de septiembre 2025 · 22:29hs
Música electrónica en Puerto Joven con cinco DJ en vivo, feria y juegos

En el marco de Septiembre Joven, este jueves 25 de septiembre, de 15 a 23, Puerto Joven organiza junto a la Movida Electrónica de Santa Fe (Mesf) Puerto Club Baila Rosario, con la presentación de cinco DJ

En San Martín y el río se presentarán Martín Huergo, Joan Retamero, Dew Cruz, Triga y Agus Panigo. Habrá además propuestas al paso con juegos analógicos y arcades, stands interactivos, área gastronómica y de descanso, stand de promoción y prevención de áreas municipales, y juegos electrónicos con temática del año 2000.

Se recibirán alimentos no perecederos y juguetes para distintos merenderos de Rosario.

>> Leer más: Un sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Septiembre es considerado por la Municipalidad de Rosario como el Mes de las Juventudes y a través de sus diferentes áreas lleva adelante la agenda Septiembre Vibra Joven, que se desarrolla durante todo el mes en Puerto Joven y en diversos puntos de la ciudad, con múltiples propuestas vinculadas a las expresiones propias de las juventudes.

"El objetivo de Septiembre Vibra Joven es habitar colectivamente los espacios públicos recorriendo una amplia ruta de actividades. La idea es que el universo cultural joven se viva en compañía de pares mediante manifestaciones que atraviesan todos los lenguajes", indicaron los organizadores.

En el marco de los lineamientos del Gabinete Social, que articula acciones de diversas áreas del municipio en relación a las temáticas impulsadas, se constituyó el Gabinete Joven a fin de generar procesos y acciones que fortalecen y enriquecen los programas de cada secretaría en relación a las juventudes.

De este modo se trabaja con centros de estudiantes y con poblaciones de 12 a 35 años en los territorios, entre otros ámbitos, a fin de planificar y generar las intervenciones.

Estas intervenciones no sólo tienen que ver con acciones educativas, sino acciones de inclusión, culturales, deportivas, con la idea de fortalecer las políticas del Estado hacia las y los jóvenes.

Noticias relacionadas
federico delia confirmo que no habra pelicula de los simuladores

Federico D'Elía confirmó que no habrá película de "Los simuladores"

Un participante pasó un incómodo momento en La voz Argentina.

Tenso momento en "La voz": un participante se olvidó la letra de la canción

El camino argentino a los Oscar

Oscar 2026: cuáles son las cuatro películas argentinas pre-seleccionadas

Mariano Grondona y la enfermedad que llevó a alejarlo de los medios

Preocupación por el estado de salud de Mariano Grondona

Ver comentarios

Las más leídas

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

El Ogro Fabbiani resiste en Newells un ciclo que tambalea y se topó con otra piedra en el camino

El Ogro Fabbiani resiste en Newell's un ciclo que tambalea y se topó con otra piedra en el camino

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Lo último

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Música electrónica en Puerto Joven con cinco DJ en vivo, feria y juegos

Música electrónica en Puerto Joven con cinco DJ en vivo, feria y juegos

La Justicia Federal de Rosario juzgará a directivos de una empresa por contaminación

Carboquímica S.A. contaminó el Paraná, bosques nativos y humedales costeros con sustancias cancerígenas. Los informes son contundentes
La Justicia Federal de Rosario juzgará a directivos de una empresa por contaminación

Por Matías Petisce
Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país
Economía

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito
La Ciudad

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

El Ogro Fabbiani resiste en Newells un ciclo que tambalea y se topó con otra piedra en el camino

El Ogro Fabbiani resiste en Newell's un ciclo que tambalea y se topó con otra piedra en el camino

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Ovación
Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial
Ovación

Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

Ajedrez: Faustino Oro hizo historia y está cerca de cumplir otra hazaña mundial

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

Policiales
Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita
Policiales

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

La Justicia Federal de Rosario juzgará a directivos de una empresa por contaminación

La Justicia Federal de Rosario juzgará a directivos de una empresa por contaminación

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Suicidio adolescente: crece la preocupación en Rosario y refuerzan la prevención

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras
Información General

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Un comedor de Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada
La Ciudad

Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión
Economía

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece
Información general

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado
LA CIUDAD

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000
Economía

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: ¡Estoy vivo!
Información General

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: "¡Estoy vivo!"

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor
LA CIUDAD

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor

La OMS rechaza la vinculación del paracetamol con el autismo
Salud

La OMS rechaza la vinculación del paracetamol con el autismo

De qué se trata la trata: la campaña rosarina contra la explotación de personas
La Ciudad

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina contra la explotación de personas

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Lo detuvieron por secuestrar y violar a su expareja en la autopista Rosario-Córdoba

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe
La Región

Casi 200 camioneros dieron positivo en alcoholemia en rutas de Santa Fe

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación
POLICIALES

Detienen a un falso policía cuando viajaba en moto por avenida Circunvalación

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos
La Ciudad

Cheques rechazados y un galpón vacío: la estafa a dos comerciantes rosarinos

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía
La Ciudad

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía