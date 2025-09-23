Música electrónica en Puerto Joven con cinco DJ en vivo, feria y juegos

En el marco de Septiembre Joven, este jueves 25 de septiembre, de 15 a 23, Puerto Joven organiza junto a la Movida Electrónica de Santa Fe (Mesf) Puerto Club Baila Rosario, con la presentación de cinco DJ

En San Martín y el río se presentarán Martín Huergo, Joan Retamero, Dew Cruz, Triga y Agus Panigo. Habrá además propuestas al paso con juegos analógicos y arcades, stands interactivos, área gastronómica y de descanso, stand de promoción y prevención de áreas municipales, y juegos electrónicos con temática del año 2000.

Septiembre es considerado por la Municipalidad de Rosario como el Mes de las Juventudes y a través de sus diferentes áreas lleva adelante la agenda Septiembre Vibra Joven, que se desarrolla durante todo el mes en Puerto Joven y en diversos puntos de la ciudad, con múltiples propuestas vinculadas a las expresiones propias de las juventudes.

"El objetivo de Septiembre Vibra Joven es habitar colectivamente los espacios públicos recorriendo una amplia ruta de actividades. La idea es que el universo cultural joven se viva en compañía de pares mediante manifestaciones que atraviesan todos los lenguajes", indicaron los organizadores.

En el marco de los lineamientos del Gabinete Social, que articula acciones de diversas áreas del municipio en relación a las temáticas impulsadas, se constituyó el Gabinete Joven a fin de generar procesos y acciones que fortalecen y enriquecen los programas de cada secretaría en relación a las juventudes.

De este modo se trabaja con centros de estudiantes y con poblaciones de 12 a 35 años en los territorios, entre otros ámbitos, a fin de planificar y generar las intervenciones.

Estas intervenciones no sólo tienen que ver con acciones educativas, sino acciones de inclusión, culturales, deportivas, con la idea de fortalecer las políticas del Estado hacia las y los jóvenes.