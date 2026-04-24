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Candlelight llega a Rosario con conciertos a la luz de las velas en Plataforma Lavardén

El ciclo internacional ofrece un tributo a ABBA y Queen en formato de cuarteto de cuerdas, con una puesta íntima y multisensorial. El fenómeno viral aterriza en Rosario

24 de abril 2026 · 11:03hs
Eel fenómeno global de conciertos a la luz de las velas desembarca en Rosario

Eel fenómeno global de conciertos a la luz de las velas desembarca en Rosario

El fenómeno internacional Candlelight, conocido por sus conciertos a la luz de las velas en espacios emblemáticos, desembarca en Rosario con una propuesta que combina música en vivo, ambientación sensorial y repertorios populares reinterpretados en clave clásica.

El ciclo tendrá lugar en Plataforma Lavardén y uno de los espectáculos destacados será el “Tributo a ABBA y más”, que propone un recorrido por algunos de los grandes éxitos del grupo sueco y otras bandas icónicas, bajo una puesta íntima iluminada exclusivamente por velas.

Un formato que se volvió viral

Candlelight es un formato que nació en Europa y rápidamente se expandió a distintas ciudades del mundo, impulsado en gran parte por su viralización en redes sociales. La clave de su éxito radica en la combinación de elementos: locaciones singulares, cercanía con los músicos y una estética que transforma la experiencia tradicional del concierto.

En Rosario, propone un entorno cuidado, iluminación tenue y un repertorio reconocible que busca atraer tanto a melómanos como a públicos más amplios.

El programa tentativo incluye canciones como "Dancing Queen", "Mamma Mia" o "Waterloo" de ABBA, junto a temas de Queen como "Bohemian Rhapsody" o "We Will Rock You".

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Las piezas serán interpretadas por el Cuarteto Delta, integrado por dos violines, viola y violonchelo, en una adaptación que traslada el pop y el rock al lenguaje de la música de cámara.

Una experiencia multisensorial

El concierto tiene una duración aproximada de 60 minutos y los asientos se asignan por orden de llegada dentro de cada sector.

La propuesta está orientada a mayores de 8 años, con la condición de que menores de 16 asistan acompañados por un adulto. Además, el espacio cuenta con accesibilidad para personas con movilidad reducida en sectores específicos.

Más allá del repertorio, el atractivo principal está en la experiencia. Se destaca la posibilidad de escuchar canciones populares en un formato distinto, en un ambiente íntimo y con una puesta visual que apela a lo sensorial.

En un contexto donde el consumo cultural se diversifica y las propuestas buscan diferenciarse, este tipo de eventos apuesta a un público que prioriza no solo qué escuchar, sino también cómo y dónde hacerlo.

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