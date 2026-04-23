Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

"Estrías", de Héctor Ansaldi, se podrá ver este fin de semana en el Teatro Caras y Caretas, como parte de la agenda rosarina

En Rosario siempre hay mucho teatro . Con el comienzo de un nuevo mes, hay recambio de cartelera y muchas nuevas propuestas para ver el finde largo en la ciudad. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 23 al 26 de abril, esta es la agenda teatral rosarina:

Comedia Musical. Un elenco de teatro independiente de la ciudad de Rosario presenta un ensayo abierto del icónico musical Chicago. Bajo las pretensiones y exigencias de su particular director, los actores intentan llevar adelante la obra sin verse vulnerados en el intento. Entre indicaciones desmedidas, tensiones internas y egos desbordados, la ficción comienza a desdibujarse. El ensayo se transforma en campo de batalla y escenario político, donde lo que está en juego no es solo una puesta en escena, sino las dinámicas de poder que atraviesan el mundo teatral. Dirección: Mara Fernández. Elenco: Angela Fernández Alcántara, Camila Di Vitto, Enzo Ramírez, Ezequiel Spolli, Irina Moyano, Paloma Bramajo, Pilar Montenegro, Sebastián Meli.





Próximas funciones: jueves 30

La Madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. En la casa viven Hilda y Aída, la primera está dedicada al cuidado de su hermana menor quien sufre una severa discapacidad que la tiene postrada en una silla ortopédica. Aída ya no puede hablar correctamente, Hilda traduce lo que dice para que la Madre pueda entenderla. Entre memorias, reproches y caricias, la Madre y sus hijas pasarán una jornada desopilante, tal vez la última, en esa casa natal. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan: Claudia Schujman, Natalia Alvarez Dean y Anahí Gonzalez Gras.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Claudia Schujman (@claudiaschujman)

- "La apocalipsis existe". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)



Hablar de Fabio Alberti es hablar de un capítulo fundamental del humor nacional. Su participación en Cha Cha Cha convirtió a Peperino Pomoro en una figura de culto, celebrada por generaciones y aún vigente en la memoria colectiva. Ese universo delirante, que combinó absurdo, irreverencia y sátira religiosa, vuelve ahora con una propuesta escénica nunca antes vista.

En "La Apocalipsis Existe", Alberti pone nuevamente su cuerpo al servicio de Peperino Pomoro, quien anuncia con solemnidad y desparpajo que el fin —o al menos su versión— ya está entre nosotros. Con su lenguaje propio, citas imposibles y una liturgia desbordada de humor, el espectáculo convoca a los “congregoridianos” a sumergirse en una experiencia teatral donde la risa será la gran protagonista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Peperino Pomoro (@peperinopomorook)

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Sesión central. - "Los terratenientes". Un gran terrateniente, en medio de un remate de ganados, ve amenazado su honor y sus tierras ante la llegada de una excéntrica y envidiosa lisiada que guarda más de un secreto. Actúan: Lala Brillos y Christian Valci. Dirección y dramaturgia: Esteban Trivisonno. - "Eiffel". Ella es verdulera. Él, diseñador de alta costura. Y vos... vas a decidir quién se queda con la torre. Eiffel, una comedia hilarante con final por votación. Actúan Lucky Matricardi y Cecilia Patalano. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. - "De manual". Una pareja se separa… pero no todo es lo que parece. De Rocío Falcone. Dirección: Martín Fumiato. Actúan Rocío Falcone y Santiago Banegas. - "Patiecito". En la intimidad de un espacio cotidiano, un pequeño patio, dos mujeres cómplices, ridículamente testigos una de la otra, bailan. Con Julieta Almirón y Cecilia Colombero.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Microteatro Rosario (@microteatro_rosario)

Sesión golfa. - "Llanto púrpura". Luna llena, viento, llantos. Una mujer desesperada atraviesa el bosque en busca de ayuda. Pero la sangre es más espesa que la fe. De Liza Carrillo. Dirección: Juan Pablo Giordano y Liza Carrillo. Actúan: Juana Rossetti y Silvina Santandrea. - "Duelo". ¿Qué mejor que un viaje en auto para charlar un rato y ponerse de acuerdo? Después de todo, hablando la gente se entiende, ¿o no? Duelo, una comedia sobre el peligroso arte de negociar. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. Actúan: Juan Biselli y Martín Fumiato. - "Drágcula". Jonathan se siente prisionero en el castillo de Drágcula. Algo lo seduce y espanta al mismo tiempo. Hará lo posible por escapar de ahí, pero ¿podrá escapar de sí mismo?

Actúan: Vicky Olgado y Nicolás Terzaghi. - "Tráiler". Dos cuerpos, un encuentro y un trailer sobre la belleza inquietante y el desgarro de los vínculos humanos. Actúan: Ernesto Remedi y Matilda Micol.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Microteatro Rosario (@microteatro_rosario)

Viernes 24 de abril

- "Asunto de familia". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)



En el seno de una familia atravesada por viejas heridas, dos hermanos enfrentan, cada uno a su manera, el peso de los vínculos y las responsabilidades que nunca terminan de saldarse. Ambas historias revelan cómo los lazos de sangre no garantizan contención ni cuidado, y cómo las fracturas familiares pueden replicarse de generación en generación, dejando a cada integrante atrapado entre el deber, el rencor y la necesidad de afecto. Dirección: Agustín Di Martino. Actúan: Antonela Pieretti, Matias Ramonda, Sebastian, Camuglia, Andrés Mansilla, Alejandro Iacono, Veronica, Maraviglia, Laura Morales y Victoria Cristiano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cultural de Abajo (@culturaldeabajosub)

- "Hamlet se va de gira". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148).

Próximas funciones: todos los viernes de abril

Un grupo de marionetas, que antaño representaban la clásica obra Hamlet, están en desuso desde hace tiempo. Su hacedor y creador, Dante, ha perdido su amor y su pasión y ya no quiere volver a actuar. Sin embargo, las marionetas exigen salir a escena, de gira, volver a los escenarios. Después de todo, ¿qué clase de destino es para estos seres seguir colgados sin hacer lo único que les da vida: actuar. Se trata de una producción de Arteón que cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. Actúan: Matías Tamburri, Santiago Pereiro, Bárbara Zapata, Liliana Gioia , Juan Biselli y Fernando Galassi. Dirección y dramaturgia: Néstor Zapata.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nestor Zapata (@nestornzapata)

- "Aquelarre en el humedal". 21hs. Teatro La Manzana (San Juan 1950)

ÚLTIMA FUNCIÓN

Una joven kayakista es rescatada a orillas del río por mujeres que habitan el humedal. Así comienza un ritual de iniciación. Intercambios y asombros ante mundos que navegan por aguas y tiempos diferentes. Entre el miedo al olvido y el resguardo de la memoria. Entre la resistencia a lo injusto y el valor de nacer a lo inesperado. Amparadas por el humedal y convocadas por el fuego, la luna alumbrará historias, gestos, músicas, legados. Actúan Lourdes Alvarado, Denise Becerra, Leticia Ojea. Dirección y puesta en escena: Marita Vitta. Hay 2x1 para estudiantes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aquelarre en el Humedal (@aquelarre.obra)

- "Maniobras (del final de un día)". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de abril



"Un cumpleaños especial. Con sorpresas y descubrimientos. Una serie de maniobras extrañas al final del día". La obra se desarrolla en 1972 durante el cumpleaños del general retirado y viudo Gregorio Tejar, quien parece haber tenido responsabilidad directa en represión ilegal con la denominada Masacre de Trelew. Autor: David Viñas. Dirección y puesta en escena: Aldo Rubén Pricco. Actuación: Lucía Móttola, David Zoela, Mariano Raimondi, Paola Scarinci, Roberto Chanampa, Virginia Esparza.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Espacio Bravo Teatro (@espacio.bravo.teatro)

- "Una Flor en la Boca". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991).



La obra original de Luigi Pirandello escrita en 1923 ("L’uomo dal fiore in bocca"), da la posibilidad de cien años después seguir reflexionando sobre temas fundamentales. Un hombre pierde el ómnibus, llega un minuto tarde, lo ve alejarse. El tiempo de espera del próximo ómnibus, es el tiempo para reflexionar sobre su vida, imaginar otra y poder irse tranquilo. La obra cuenta la experiencia personal de un hombre en relación a lo colectivo, un relato atravesado por interrogantes contemporáneos. Una obra que busca claves para afrontar los días con serenidad, fino humor, ironía y feroz crítica. Una obra que es ante todo es una celebración de lo humano. “Cualquier hecho de la vida, por mínimo que sea, debe ser vivido hasta sus últimas consecuencias”. Actúan: Raúl Saggini y Fabricio Leocatta. Dirección: Gustavo Maffei.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teatro del Rayo (@teatrodelrayo)

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.

Sábado 25 de abril

- "Villa". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de abril

Villa sobrevuela la memoria de la última dictadura cívico-militar argentina desde una perspectiva contemporánea. Villa pone en escena a tres mujeres que integran una comisión especial encargada de decidir el destino de un ex centro clandestino de detención.

Villa no busca hablar del pasado como recuerdo, sino como presencia. El horror deja rastros en las paredes, en los cuerpos, en la memoria. Villa intenta escuchar lo que aún resuena, lo que no se deja clausurar. Villa intentara en cada función, ser también un acto de memoria. Villa, el país y la humanidad que intentamos seguir construyendo. Actúan: Patricia Almada, Nora Silva y Natalia Trejo. Dirección General: Gabriel Romanelli.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Villa Teatro Rosario (@villa_teatro)

- "Suabia". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los sábados de abril y mayo



Una estación vacía. Una noche de lluvia y de paro ferroviario. Dos desconocidos obligados a esperar. Lo que comienza como una charla absurda se convierte en un duelo de ingenio. Entre humor oscuro y tensión creciente, “Suabia” explora un territorio donde las palabras ya no son solo opiniones, sino acciones. Actúan: Alejandro Pérez Leiva y Fran Alonso. Dirección: Germán Lucatti. Dramaturgia: Leonel Giacometto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fran Alonso (@franalonsok)

>> Leer más: Luis Machín y Gabriela Toscano vuelven a Rosario con la obra "Relatividad"

- "Relatividad". 20hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.



Un día de invierno de 1949, con el eco de la Segunda Guerra Mundial y el estallido de la bomba atómica aún flotando en el aire, una periodista misteriosa aborda a Albert Einstein en la calle con la intención de hacerle una entrevista. Pero la mujer conoce un secreto personal que el científico mantuvo oculto toda la vida, y se desplegará entre ambos una conversación ríspida y transformadora. Está dirigida por Carlos Rivas y protagonizada por Luis Machín y Gabriela Toscano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Comedia Teatro Municipal de Rosario (@lacomediamr)

- "Una clase especial". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)



En esta exitosa comedia teatral protagonizada por Damián De Santo y Christian Sancho, Lalo, un hombre inseguro que contrata a Leo, un experto en seducción. Escrita por Daniel Dátola y dirigida por Manuel González Gi, ha reunido a miles de espectadores en gira nacional.



Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TEATRO BROADWAY (@teatrobroadwayrosariook)

- "Enderiva". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los sábados de abril

En este suelo hay una pulsión de angustia que rodea desde hace siglos nuestras vidas ritmando los antiguos “ayes”, dolores vueltos cantos que derivan en danza nuestra, pariendo modos plañideros de bailar las ausencias. Las madres andan-danzan fertilizando la tierra de lágrimas, acequias que dan vida a la luz de un nuevo amanecer, aquí, donde “la tierra fue amarrada a los potros de la demencia”. Bailarinas/es: Karina Seisas, Franco Bracco, Claudia Sanabria, Rafael Sebilan, Daniela Priotti, Florencia Alonso, Juan Manuel Boz, Patricia Nicolosi, Leandro Menna, Julieta Rodriguez Miranda, Juan José Ghío Orazola, María Inés Vitanzi, Diego García. Actor invitado: Claudio Muntaabski. Dramaturgia y Dirección: María Inés Vitanzi y Diego García.

- "No descansa nunca". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los sábados de abril



Actúan Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado, con dramaturgia y dirección de Romina Mazzadi Arro. En un barrio demorado, que podría ser nuestro país, hay una escuela flotando entre el pasado y el presente. Dos maestras cumpliendo tareas especiales. Matando el tiempo, cumpliendo horario. Perdidas entre “el tiempo pasado que siempre fue mejor” y la incertidumbre del porvenir. Entrando a empujones en los nuevos paradigmas. ¿Conocés los efectos secundarios de ser docente? La producción general es de Hijos de Roche, el grupo 25 años haciendo teatro en Rosario.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Espacio Bravo Teatro (@espacio.bravo.teatro)

- Experiencia FAPP. 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)



Durante los sábados de abril, mayo y junio te esperamos para conocer esta experiencia Subterránea que une Teatro, comida y tragos en el Cultural de Abajo Cada fin de semana se renueva la cartelera para disfrutar de este evento más de una vez. Este sábado se presentan: "Master Class", con dirección de Mario Vidoletti, y actuación de Lucas Vidoletti y Sebastián Flores; "Misterio de Nochebuena", con dirección de Raúl Quico Saggini y actuación de Maritta Vitta y Mara Parodi; y "La no fundada", con dirección de Úrsula Días y actuación de Luciana Mangó y Macu Mascía.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Experiencia FAPP (@experienciafapp)

- "Expediente yerma". 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: todos los sábados de abril

En la obra “Yerma”, Federico García Lorca describe a su protagonista como víctima de lo infecundo. Casada por su padre, Enrique, el pastor, con Juan, un campesino dueño de tierras, Yerma pasa sus días en los quehaceres del hogar (coser, lavar ropa, cuidar la casa, cocinar). Es sumisa y respetuosa pero no ama a Juan, ama a Víctor, un amigo de la infancia. Yerma se reprime, pero acepta con alegría su destino ya que proyecta su deseo en los hijos que “vendrán”. Van pasando los años, su deseo no se concreta y se desespera. Sumado a la presión del jucio social, Yerma vive en un entorno de opresión constante. Para la sociedad de ese momento, la maternidad es sinónimo de realización femenina, por lo tanto, la sequía de hijos, en un entorno rural fecundo es motor de la tragedia. Actúa: Cecilia Murillo. Dirección: Dinorah Glikstein. Autor: Nerio Tello

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tandava Sala (@sala.tandava)

- "Estrías". 21hs. Teatro Caras y Caretas (Corrientes 1518)



Un melodrama sarcástico escrito por Héctor Ansaldi que despilfarra hilachas de guerra. Dos hermanas embutidas en el piso doce de un antiguo palazzo fiorentino. No pueden bajar, la escalera está destruida y el ascensor mareado. Ellas solo pueden ver cúpulas, pero anhelan cópulas. Elenco: Héctor Ansaldi, María Caila, Fernando Pellegrinet y Andrea Boffo. Dirección: Dany López

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teatro Caras y Caretas Rosario (@teatrocarasycaretas)

- "El bien raíz". 21hs. Teatro La Escalera (9 de julio 324)

Próximas funciones: todos los sábados de abril

Un albañil paraguayo ayuda a una inmigrante italiana a construir su casa. Entre mates, frustraciones, risas y magia la historia argentina acontece. Cuando ellos ya no estén, ¿quién protegerá sus tierras? Actúan: Sandra Mesa y Cindi Grüssi. Dramaturgia y dirección: Esteban Ameriso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Plan Producciones (@elplan.producciones)

- "Ping Pong Clown".18hs. Refi (Vélez Sarsfield 641)

El dúo de actores payasos integrado por Sebastián Sandoná y Fernando Porcel, actores, clowns y animadores de la ciudad de Rosario estrena su nuevo material “Fútbol”. “El Flaco de la Gente” y “El Peti Goleador” protagonizan un desopilante superclásico donde la competencia y la amistad se mezclan en entrenamientos disparatados, penales imposibles y jugadas descontroladas. Con la participación del público, el fútbol se transforma en un gran juego lleno de humor. Actuación: Sebastián Sandoná y Fernando Porcel

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Marca de la Almohada (@lamarcadelaalmohada)

- "Ota, teatro para bebés 2". Infantil. 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de abril y mayo

25% de descuento con Tarjeta de Beneficios del Diario La Capital



Para bebés de 0 a 3 años. En el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Premio Estrella de Mar 2025. Premio Rosarigasinos 2025. Actúan: María Soledad Galván y Santiago Pereiro. Idea, Dramaturgia y Dirección: Carla Rodríguez.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Grupo de Teatro, Títeres y Cuentos "Vamos que nos Vamos" (@vamosquenosvamos.teatro)

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 26 de abril

- "El Barbero de Sevilla". 19hs. Teatro El Círculo (Laprida 1223)

Próximas funciones: martes 28 (función de abono) y jueves 30 de abril

Ópera cómica en tres actos con música de Gioachino Rossini, y libreto de Cesare Sterbini, estrenada en el Teatro Argentina de Roma el 20 de febrero de 1816. Con arias memorables, música cautivadora y una deliciosa mezcla de humor y romance, El barbero de Sevilla es sin duda una de las obras más populares del compositor Rossini.

La trama relata las peripecias de una pareja de enamorados integrada por el conde de Almaviva y la joven Rosina. Bartolo, tutor de la muchacha, también la pretende pese a la diferencia de edad. Para evitarlo, la pareja se vale de la ayuda del barbero Fígaro, quien mediante enredos engaña a Bartolo y consigue unir en matrimonio a los enamorados.

100 artistas en escena. Una puesta imponente y renovada, como en cada ocasión que el Círculo presenta sus óperas. Sobre el escenario habrá: 10 solistas (dos de ellos provenientes del Teatro Colón); el Coro de la Ópera de Rosario, (integrado por 25 personas) y la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, compuesta por 60 músicos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teatro El Círculo (@teatroelcirculo)

- "Hermanas camalote". 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los domingos de abril

Hermanas Camalote es un viaje sensorial al corazón del barro. Tras un naufragio en las aguas del Paraná, el cuerpo se vuelve paisaje y la supervivencia se transforma en mito. Entre el suspenso y la locura de la insolación, el humor y la danza surgen como salvavidas. Esta obra explora las corporalidades que emergen de la humedad y la historia indómita de nuestro litoral. ¿Qué sucede cuando naufragamos en nuestra propia tierra? En escena: Florencia Rivosecchi, Mauro Cappadoro y Rocío Martín. Dirección: Diego Stocco

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HERMANAS CAMALOTE (@hermanascamalote)

- "Voces que el viento trae". 20hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los domingos de abril

Un relato atravesado por la memoria, el mito y la pesadilla. En "Voces que el viento trae", Armando Durá propone una experiencia teatral entre el absurdo y lo gótico, donde el eco de la “Conquista del desierto” resuena como una herida que nunca termina de cerrarse.

Un padre militar, su esposa y sus tres hijas habitan las tierras del exterminio patagónico. Cuando la madre huye para vivir con los pueblos originarios, el horror se desata: el padre asesina y luego se suicida, dejando a las tres hijas atrapadas en un tiempo suspendido, envejeciendo dentro de sus vestidos infantiles. En ese limbo, los fantasmas de los masacrados regresan, y el propio padre vuelve desde su tumba para perpetuar su legado de violencia. Entre el absurdo, la tragedia y el humor más oscuro, la aparición de la Vieja Vizcacha —una figura delirante y combativa surgida del seno de la tierra— trastoca el destino de todos, desafiando el ciclo eterno de la barbarie.

Dirección y Dramaturgia: Armando Durá. Actúan: Temis Parola, Nives Paschetto, Jorgelina Farioli, Eugenio Tamburri y Cecilia Murillo

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Voces que el viento trae (@voces.teatro)

- "Stripkill Reborn". 20hs. Teatro de la Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los domingos de abril



Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teatro de La Manzana (@teatrodelamanzana)

- "La revista está de fiesta". 20hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento

Manuel Cansino estrena en la ciudad una revista para disfrutar del verano luego de 24 temporadas ininterrumpidas. Elenco: Gachy Roldán, Negro Moyano y Juampi Leiva. Cantantes: Sofia Gaggioli y Juan Pablo Jaime. La participación especial de SOY MALAMBO Bailarines: Florencia Amigo, Catalina Volpi, Ana Paula Nallino, Camila Blanco, Matías Bosio, Bruno Ferreyra y Agustín Luna. Coreografía: Paola Alaniz. La colaboración especial de Miguel Angel Tessandori. Idea, Producción y Dirección General: Manuel Cansino.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Revista Esta de Fiesta (@la_revista_esta_de_fiesta)

- "Dejá que sufro yo". 20.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

ÚLTIMA FUNCIÓN. Localidades agotadas.

Danza Teatro. Una obra con historia, una historia que nunca termina. Los avatares del cuerpo que sufre, que intenta curarse. El cuidado, la ternura y el abandono. La precariedad que nos acecha se mezcla con el frenesí, el éxtasis o la derrota. La versión original fue estrenada en el año 2000 por el grupo Ester Primavera con la dirección de Marcelo Díaz. 25 años después el colectivo Ficción Física revisita la obra a través de nuevas corporalidades, miradas y herramientas escénicas. En escena: Diego Stocco, Ulises Fernández, Ignacio Vega Dávalos, Francisco Nakayama, Agustín Roberti. Dirección: Marcelo Díaz y Alejandra Anselmo