Reglas poco claras en "La Voz Argentina": Lali hizo el tercer robo y desató la polémica

10 de agosto 2025 · 09:43hs
Lali fue acusada de romper las reglas en La Voz Argentina y la Sole salió a defenderla en redes sociales

Lali fue acusada de romper las reglas en La Voz Argentina y la Sole salió a defenderla en redes sociales

Definitivamente, la nueva temporada de “La Voz Argentina” llegó recargada y no deja de dar que hablar. La incorporación de nuevos coaches como Luck Ra y la conducción de Nico Occhiato renovaron la dinámica del programa. Sin embargo, lo que más sigue generando revuelo entre los espectadores son las nuevas reglas implementadas en esta temporada.

La posibilidad de robar participantes, de conservar a dos voces en una misma batalla o incluso de eliminar a ambas, provocó decisiones memorables y también escándalos. Estas modificaciones despertaron intensos debates entre los televidentes que comenzaron a cuestionar la claridad del reglamento.

Según se había adelantado, cada coach podía realizar hasta dos robos durante la etapa de batallas. Pero los fanáticos notaron algo en una de las últimas galas: Lali Espósito realizó tres robos en total, lo que le permitió sumar un participante más que el resto de sus compañeros.

La reacción en redes no tardó en llegar. Rápidamente, los seguidores del programa expresaron su desconcierto y exigieron explicaciones. Con los Knockouts a punto de comenzar, la polémica crece y muchos se preguntan si las reglas se respetan o si hay favoritismos dentro del show.

Frente a la controversia, uno de los productores del programa salió a dar explicaciones y aclaró algunas decisiones en el programa.

Los tres robos de Lali Espósito

Fue en la primera noche de las batallas cuando Lali Espósito realizó el primer robo de la temporada. En el equipo de La Sole se formó el dúo integrado por Óscar Burgos Espinoza y Rogelio Posat, quienes interpretaron el clásico de Alberto Cortez, “Cuando un amigo se va”. La performance fue impecable y emocionó hasta las lágrimas a los miembros del jurado.

Sin embargo, La Sole decidió quedarse solo con Rogelio, momento en el que Lali Espósito apretó el botón rojo y realizó el primer “robo” de la noche, sumando a Óscar Espinoza a su equipo. “¡Vos no te vas a ningún lado, Óscar!”, exclamó la jurado.

En otra de las galas, Emiliano Villagra y Sanrio Malundez interpretaron una emotiva versión de “Por qué cantamos”. Era el equipo de Miranda! quien debía decidir con cuál de los participantes quedarse y finalmente optaron por Emiliano Villagra. Aunque Santiago ya estaba por retirarse del escenario y del reality, Lali no pudo evitarlo y una vez más presionó el botón rojo para hacer un nuevo robo.

“¿Cómo no vas a seguir en La Voz?”, dijo Lali al incorporar al cantante a su equipo. De esta manera, la artista pop completó los dos robos habilitados para esta temporada.

Sin embargo, parece que otra performance le llegó al corazón, porque en el duelo del team Miranda, formado por Valentina Otero y Sofía Verna, cuando interpretaron “Don’t Go Breaking My Heart”, Lali volvió a robar a una de las participantes. En este caso, fue Valentina quien se sumó a su equipo.

El reclamo en redes sociales

La repercusión en redes sociales no tardo en llegar. Rápidamente, los usuarios se mostraron molestos por la ilegitimidad de la decisión de Lali. Algunos remarcaron incluso que había favoritismo en la producción con los jurados, otros se preguntaron como iba a continuar el reality si el equipó de diva pop tenía un participante más que el resto.

Fue así como la propia Sole Pastorutti salió a aclarar la situación. En un posteo de X explicó como fue el momento en el que se habilitó el tercer robo de la artista pop.

¿Se puede hacer el tercer robo en La Voz Argentina?

De todas maneras, la explicación de La Sole no fue suficiente para los seguidores del programa, que continuaron buscando respuestas y mayor claridad sobre las reglas del juego. Fue así que, en el programa de streaming conducido por Santiago Talledo y Sofía Martínez, los conductores decidieron llamar al productor ejecutivo del reality para que aclarara la situación.

“En realidad, son dos robos, pero Lali consideró que tenía que hacer uno más”, explicó. Y agregó: “Las reglas no son una cosa tallada en ningún lugar. En la próxima etapa todos van a Tener que tener la misma cantidad de participantes- O sea que esa decisión que tomó le va a traer una consecuencia en la próxima etapa, en los knockout. Va a tener que quedarse con un participante menos”

“Es una decisión que toma, pero asume la responsabilidad y el riesgo que eso implica”, afirmó el productor.

En ese momento, Santiago Talledo preguntó si alguno de los otros jurados podría hacer su tercer robo, y el productor respondió: “Todo puede pasar. El programa es dinámico”.

