Tres recomendaciones para ver en plataformas de streaming

"Catedrales", la serie basada en la novela de Claudia Piñeiro, está disponible en plataformas de streaming

Con el fin de semana llega el tan esperado momento de echarse en el sillón a ver alguna serie o película. Pero, sin dudas, esta no es una elección sencilla. Entre tantas plataformas y tantos estrenos, es difícil seguirle el hilo al streaming .

Encontrar una producción que realmente atrape y convenza a veces se vuelve una misión. Por eso, vale la pena conocer algunas de las historias que mantienen a cientos de usuarios fascinados. A continuación, algunas recomendaciones que los usuarios están aprovechando en streaming.

“Una llamada inesperada reencuentra un amor capaz de trascender el tiempo” , asegura la sinopsis de “Hasta el fin del mundo”. Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann protagonizan este drama romántico y pasional dirigido por Emiliano Castro Vizcarra.

Manuel es un hombre ejemplar con un trabajo exitoso y a punto de casarse. De pronto, una llamada inesperada cambia su vida y lo empuja a viajar a reencontrarse con Esmeralda, la mujer que marcó su corazón 15 años atrás. Y todos saben el dicho que reza: “donde hubo amor… cenizas quedan”.

“Catedrales” - Prime Video

El cuerpo de una joven de 17 años es hallado sin vida y violentado en un baldío de un barrio de clase media de Santiago de Chile. Por impericia policial, el crimen queda impune hasta que treinta años más tarde la familia consigue organizar el rompecabezas del asesinato que les revela una relación prohibida y una cruel verdad.

Dirigida por Pepa San Martín y Fabiana Tiscornia, esta miniserie de 6 episodios está basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro y protagonizada por Alfredo Castro, Paulina García, Amparo Noguera e Ignacia Baeza.

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“Noche sin paz” - HBO Max

¿Es muy temprano para pensar en Navidad? Para los usuarios de HBO Max seguro que no, porque entre lo más visto de la semana han resaltado el film “Noche sin paz”, una comedia de acción que transcurre durante la Nochebuena. Está dirigida por Tommy Wirkola y protagonizada por David Harbour como Santa Claus.

Se trata de una divertida pero violenta película navideña sobre un grupo de mercenarios que toman rehenes en una mansión durante la Nochebuena. Ideal para pochoclear.