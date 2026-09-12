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Plataformas de streaming: tres recomendaciones para el fin de semana

Opciones de drama, romance y comedia se suman al catálogo para disfrutar en las distintas plataformas

12 de septiembre 2026 · 15:42hs
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Ester Expósito y Hugo Diego García protagonizan un romance lleno de tensión en plataformas de streaming

Ester Expósito y Hugo Diego García protagonizan un romance lleno de tensión en plataformas de streaming

Con el fin de semana llega el tan esperado momento de echarse en el sillón a ver alguna serie o película. Pero, sin dudas, esta no es una elección sencilla. Entre tantas plataformas y tantos estrenos, es difícil seguirle el hilo al streaming.

Encontrar una producción que realmente atrape y convenza a veces se vuelve una misión. Por eso, vale la pena conocer algunas de las historias que mantienen a cientos de usuarios fascinados. A continuación, algunas recomendaciones que los usuarios están aprovechando en streaming.

>>Leer más: Netflix: siete estrenos destacados que llegan en septiembre

Recomendaciones para ver en plataformas de streaming

“Gutierrez is mai neim” - Disney+

Esta comedia policial argentina desembarcó recientemente en Disney+ y se está llevando todas las miradas. Protagonizada por Darío Barassi y Yayo Guridi, la miniserie combina un caso detectivesco con el humor e irreverencia típicos de sus personajes. Está dirigida por Jesús Braceras a partir de un guion coescrito junto a Gabriel Nicoli. Las escenas de acción y los diálogos dinámicos y astutos se quedan con los aplausos.

La trama de “Gutierrez is mai neim” comienza cuando el embajador de Rusia aparece asesinado en el conurbano bonaerense. A cargo de la investigación queda el subcomisario Gutierrez, un policía con falta de experiencia en este tipo de casos. Gutierréz debe colaborar con la CIA pese a verlos como unos extranjeros engreídos, por lo que juntará al Teniente Torcoletti, el Comisario Capote y su equipo para intentar resolver el misterio antes que la CIA, incluso jugando con los límites entre lo legal y lo prohibido.

“Enfrentados: Marfil” - Prime Video

Óscar Pedraza dirige este romance de acción basado en la novela “Marfil” de Mercedes Ron con Ester Expósito y Hugo Diego García en los papeles protagónicos. “Enfrentados Marfil” gira sobre un amor prohibido en el que los secuestros, las mafias y los secretos familiares toman el centro de la escena.

La cinta se centra en Marfil, la hija de un poderoso empresario español, cuya vida da un giro cuando la secuestran y liberan sin explicaciones. A raíz de este suceso, su padre contrata un guardaespaldas llamado Sebastián Moore con la tarea de protegerla. Al estar obligados a pasar cada minuto del día juntos, empieza a surgir entre ellos una conexión y atracción inevitables, en un mundo en donde nada es lo que parece.

>>Leer más: "Toy Story 5" llega al streaming: cuándo y en qué plataforma se estrena

“Supergirl” - HBO Max

Dirigida por Craig Gillespie y escrita por Ana Nogueira, la segunda película del universo DC (DCU) aterrizó en HBO Max y gira sobre la superheroína de los cómics Kara Zor-El, mejor conocida como “Supergirl”, interpretada por Milly Alcock. Se trata de uno de los estrenos imperdibles para los amantes de este universo y una gran oportunidad para meterse de lleno en el drama y la acción de una de las heroínas más nuevas de la franquicia.

El film sigue a Kara Zor-El, “Supergirl”, prima de Kal-El, Superman, una nómada interplanetaria caracterizada por su rebeldía, cinismo e impulsividad. Kara viaja por el espacio con su perro Krypto cuando conoce a Ruthye, una niña alienígena que le pide ayuda a Supergirl para vengarse de Krem, el villano que asesinó a toda su familia. Así, se inicia una persecución intergaláctica en busca del criminal que funcionará como una misión de justicia y un viaje personal para Kara.

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