Pami entrega accesorios gratuitos a jubilados: cuáles son y cómo solicitarlos

El programa “Accesorios” está destinado a cubrir las necesidades de los jubilados con movilidad reducida y quienes cumplan con los requisitos podrán acceder de forma gratuita

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El programa "Accesorios" de Pami ofrece tres elementos gratis a jubilados

Con el objetivo de aportar al bienestar de sus afiliados, el Programa de Atención Médica Integral (Pami) ofrece diversos insumos claves para el día a día de los jubilados y pensionados. Entre sus iniciativas, se destaca el programa “Accesorios” , el cual otorga 3 elementos útiles de forma gratuita.

En definitiva, el programa “Accesorios” permite a los afiliados acceder a tres elementos esenciales sin costo adicional. Así, los afiliados tienen a disposición un colchón antiescaras , un inodoro portátil y un trapecio , todos ellos destinados a mejorar la autonomía y el confort de los adultos mayores con movilidad reducida.

Para formar parte de este programa y recibir estos elementos, los afiliados deben realizar un trámite sencillo , que también puede ser llevado a cabo por su apoderado/a, familiar o su médico, siempre y cuando esté habilitado en el sistema de Orden Médica Electrónica.

Los tres elementos que entrega Pami

En detalle, Pami provee los siguientes elementos

Colchón antiescaras: Consiste en la provisión de un elemento adecuado para pacientes con alto grado de inmovilidad y altos factores de riesgo de escaras.

Consiste en la provisión de un elemento adecuado para pacientes con alto grado de inmovilidad y altos factores de riesgo de escaras. Inodoro portátil: Consiste en la provisión de un elemento indicado para pacientes con dificultades y trastornos de movilidad y comorbilidades.

Consiste en la provisión de un elemento indicado para pacientes con dificultades y trastornos de movilidad y comorbilidades. Trapecio.

Documentación requerida para iniciar el trámite

Los afiliados deben contar con la Orden Médica electrónica.

De no contar con la OME, deberá presentar:

Documento Nacional de Identidad.

Orden manual de médico/a de cabecera o especialista.

Resumen de historia clí­nica, incluyendo el peso y la talla de la persona afiliada.

>>Leer más: Qué es el sistema CUP de Pami, para qué sirve y cómo registrarse

Dónde realizar el trámite

Este es un trámite web, por lo que se puede realizar directamente desde cualquier celular, tablet o computadora con acceso a internet. Sin embargo, quienes prefieran recibir atención presencial, también pueden realizar este trámite en agencia. Para esto se recomienda obtener un turno previo para recibir mejor atención.

Asimismo, si está habilitado, el médico puede emitir una Orden Médica Electrónica. De esta manera, la persona afiliada no debería hacer ninguna gestión.