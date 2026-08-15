Tres producciones con mujeres protagonistas para ver en streaming

Con el fin de semana llega el tan esperado momento de echarse en el sillón a ver alguna película. Mientras los usuarios empiezan a ponerse al día con las nuevas incorporaciones de las distintas plataformas de streaming , van a encontrar cientos de producciones. Pero recientemente desembarcaron varias con mujeres como protagonistas , una composición de reparto que no se ve todos los días y que vale la pena aprovechar.

Comedias, dramas y thrillers son algunos de los géneros que llegaron de la mano de un elenco femenino con caras conocidas y otras más nuevas. La pantalla se constituye como un lugar de disputa en el que mostrar, producir y difundir historias de mujeres juega un papel fundamental en la representación de género.

Esta obra dramática y suspensiva de Olivia Willde tiene como protagonistas a Florence Pugh y Harry Styles . La historia se desarrolla en una pintoresca y perfecta comunidad desértica experimental donde los hombres van a trabajar y las mujeres son amas de casa. Pero esa aparente normalidad se empieza a desmoronar cuando una esposa comienza a preguntar cosas que nadie quiere responder y la tensión comienza a crecer. Con el ojo afilado de su directora, una estética destacada y una impronta feminista, ‘Don't Worry Darling” lleva al espectador al delirio para mostrarle la realidad y liberarlo de ella.

“La empleada” - Prime Video

Después de su exitoso paso por los cines, la película dirigida por Paul Feig y protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried llegó a Prime Video. En este drama oscuro y suspensivo, una mujer que atraviesa un momento difícil encuentra una nueva oportunidad al empezar de nuevo como criada para una pareja adinerada. Pero al entrar en la dinámica de su nuevo hogar empezará a sufrir los desbalances de la pareja dueña de casa. Con un giro de trama espectacular y un nivel de tensión que se sostiene durante toda la película, “La empleada” es una película imperdible para quienes disfrutan del suspenso.

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“Moria” - Netflix

Después de varios meses de expectativa, Netflix estrenó “Moria”, la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán. En esta producción hecha en Argentina, Moria cuenta su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito, repasando algunos de los momentos más emblemáticos de la cultura pop nacional. Bajo la dirección de Javier Van de Couter, Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth no solo interpretan distintos momentos de una misma vida, sino que encarnan la esencia, los modismos y el lenguaje de cada época que hizo a La One.