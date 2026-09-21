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Mirtha Legrand, internada: qué dice el nuevo parte médico

La conductora volvió a ingresar al sanatorio Mater Dei el viernes. Según detallaron, "continúa evolucionando favorablemente"

21 de septiembre 2026 · 11:47hs
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Mirtha Legrand, internada: qué dice el nuevo parte médico

A menos de una semana de haber sido dada de alta, Mirtha Legrand volvió a ser hospitalizada en el sanatorio Mater Dei el viernes pasado al presentar "un cuadro compatible con neumopatía". En las últimas horas, se dio a conocer el parte médico oficial.

"La Sra Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios", indicaron desde la institución ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

Además, en el parte médico firmado por el director Enrique Echagüe, sumaron que la conductora recibió la visita de sus familiares más cercanos, "quienes agradecen el respeto y el cariño transmitido". Y detallaron que en caso de no mediar cambios, el miércoles emitieran un nuevo parte médico.

>> Leer más: Mirtha Legrand tuvo una recaída y volvió a ser internada

Por qué internaron a Mirtha Legrand

A principios de este mes, Mirtha Legrand tuvo que ser internada luego de atravesar un momento delicado por un episodio gripal que derivó en bronquitis.

Fue hospitalizada en el mismo centro de salud el pasado 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico.

Durante los días de internación, los partes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones. Además, permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo.

Esa evolución derivó en que fuera dada de alta el 13 de septiembre, cuando ya se encontraba atenta a sus actividades personales y recibía visitas de familiares y amigos durante su estadía. Tras un estado favorable de sus condiciones de salud, la artista continuó el proceso en su hogar.

El alta llegó además después de que el último parte médico difundido por el sanatorio destacara su buena evolución respiratoria y su participación activa en el tratamiento.

La familia y el entorno de la conductora habían transmitido tranquilidad durante los días de internación, mientras Mirtha permanecía acompañada y en contacto con sus allegados.

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