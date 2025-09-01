A 25 años de su estreno, un film de Ricardo Darín la rompe en Netflix

El clásico thriller del fallecido realizador Fabián Bielinsky sigue conquistando al público con su ingenioso guion y sus excelentes actuaciones

Entre los innumerables éxitos de Ricardo Darín , hay uno que, en el último tiempo, volvió a capturar la atención de los usuarios de Netflix. Se trata de “Nueve reinas”, estrenada hace 25 años y considerada una de las mejores producciones nacionales de todos los tiempos.

Dirigida por el fallecido Fabián Bielinsky, esta producción de 2000 marcó su debut como director y rápidamente se convirtió en un clásico del cine argentino . Su éxito fue innegable: fue rodada con un presupuesto de algo más de un millón de euros logró recaudar 12,4 millones.

Al combinar estafas, ironía, un guión ingenioso y actores de lujo , más que una historia de engaños, es una película que refleja parte de la identidad y el espíritu argentino, y que sigue fascinando al público a pesar del paso de los años.

"Nueve reinas" es definitivamente un verdadero icono del cine nacional : estrenada en Argentina el 31 de agosto de 2000, más de un millón y medio de espectadores disfrutaron de la película. Y ni el paso del tiempo dejó de maravillarlos : fue remasterizada en cines en enero de 2024 y hoy, a 25 años de su estreno, vuelve a cobrar fuerza en la plataforma de streaming Netflix.

De qué trata “Nueve reinas”

“Dos estafadores, uno veterano y otro joven y cauto, planean un fraude con unas estampillas, pero a medida que las mentiras se acumulan, no queda claro quién engaña a quien”, adelanta la sinopsis de Netflix.

En “Nueve reinas”, Buenos Aires se convierte en el escenario de la historia de Juan y Marcos, dos estafadores que, tras conocerse en una madrugada, se ven inesperadamente envueltos en un negocio de centenares de miles de dólares. A lo largo de solo 24 horas, los protagonistas afrontan la oportunidad de sus vidas: la misión consiste en robar unos sellos falsos conocidos como las nueve reinas para que un millonario y empresario los tenga en su colección.

Aunque recién se conocen, Juan decide confiar en Marcos, quien aporta su vasta experiencia, mientras Juan aporta su cara confiable. Con tan solo un día para concretar el plan, los protagonistas deben usar toda su inteligencia para ejecutar el robo y conseguir el codiciado botín, mientras sortean ladrones, farsantes y trampas inesperadas.

La película no incluye persecuciones espectaculares ni hazañas imposibles pero la acción y el suspenso son constantes y logra mostrar la ciudad porteña como un escenario vivo donde el ingenio y la astucia son las únicas herramientas para lograr el objetivo.

La historia detras de "Nueve reinas"

La historia detrás de “Nueve reinas” está llena de ingenio y determinación, reflejando el mismo espíritu del filme. El proyecto comenzó a gestarse a mediados de los años noventa, en ese entonces, Fabián Bielinsky era un director poco conocido que soñaba con hacer su propia película pero no contaba con los medios para hacerlo.

El título original del film era “Farsantes” y las estampillas se llamaban “Ocho hermanas”. Ahora bien, durante años el guión permaneció guardado porque ningún productor quería financiarlo.

La gran oportunidad llegó recién en 1998, cuando Bielinsky, entre 354 guiones, ganó el concurso "Nuevos talentos", presidido por el reconocido realizador y docente José Martínez Suár. Fue así como la productora Patagonik Film que lo había rechazado inicialmente terminó apoyando el proyecto.

El casting resultó clave: aunque al principio se pensó en Leonardo Sbaraglia y Gabriel Goity, finalmente los protagonistas fueron Ricardo Darín y Gastón Pauls.

El elenco de "Nueve reinas"

Dentro del elenco de “Nueve reinas” destacan actores y actrices ovacionados por su trabajo en el mundo del cine y televisión nacional:

Gastón Pauls como Juan.

como Juan. Ricardo Darín como Marcos.

como Marcos. Leticia Brédice como Valeria.

como Valeria. José Ignacio Abadal como Esteban Vidal Gandolfo .

como Esteban Vidal Gandolfo . Tomás Fonzi como Federico.

como Federico. Elsa Berenguer como Berta.

como Berta. Oscar Núñez como Sandler.

como Sandler. Celia Juárez como Sra. Sandler.

como Sra. Sandler. Antonio Ugo como D'Agostin.

