Tras su histórico show gratuito en Rosario, Nicki Nicole dará un concierto sinfónico en el Teatro Colón

La cantante dio la noticia con un emotivo video en sus redes sociales. Rápidamente, el posteo estalló en comentarios y me gustas.

Tras su histórico show sinfónico en el Monumento Nacional a la Bandera y luego de ser nominada por primera vez a los Premios Grammy por “Naiki” , Nicki Nicole anunció un nuevo hito en su carrera musical . La cantante rosarina presentará un show sinfónico uno de los teatros de ópera más importantes del mundo.

Hace menos de un mes, con tan solo 25 años, Nicki Nicole brindó su primer show sinfónico gratuito para miles de personas en el Monumento Nacional a la Bandera con una puesta imponente, acompañada por la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario y bajo la dirección musical de Nicolás Sorín. En este contexto, Nicki decidió ir por más y el 19 de febrero brindará un concierto sinfónico en el teatro Colón.

La cantante dio la noticia a través de sus redes sociales . Rápidamente, el posteo estalló en comentarios y me gustas.

El anuncio de Nicki Nicole

Con un emotivo video en el que combinó imágenes de sus ensayos para el concierto en Rosario y su visita a la puerta del histórico Teatro Colón, la artista dio la noticia y compartió los detalles de la venta de entradas.

"Después de tocar por primera vez en formato sinfónico en mi Rosario, hoy doy el siguiente paso: el Teatro Colón. Un escenario histórico, una noche especial, y un camino que sigo construyendo con ustedes.Nos vemos el 19 de febrero para vivir algo único” , escribió la artista rosarina en su Instagram.

Embed View this post on Instagram A post shared by Diario La Capital (@diariolacapital)

Cómo comprar las entradas

La venta de entradas para el concierto sinfónico de Nicki Nicole en el Teatro Colón se organizará en dos etapas:

Preventa Exclusiva

Fecha y Hora: Comienza el 19 de noviembre a las 12:00 hs.

Medio de Pago: Exclusiva para tarjetas Santander Visa.

Canales de Venta: La compra debe realizarse a través de la app Santander o Modo.

Condición: Válida hasta agotar el stock destinado a la preventa.

Venta General