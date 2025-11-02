Después de su ruptura con Lamine Yamal, Nicki Nicole volvió a los escenarios con Tini

La rosarina volvió al escenario en medio de la crisis. Nicki Nicole cantó con Tini, se disfrazó para Halloween y festejó con Emilia Mernes

En medio del revuelo mediático por su separación de Lamine Yamal , delantero del Barcelona, Nicki Nicole eligió refugiarse en lo que mejor sabe hacer: la música. A pocos días de confirmar la ruptura, la cantante rosarina sorprendió este sábado por la noche con una aparición inesperada en FUTTTURA , el show de Tini Stoessel en Tecnópolis , donde volvió a encender al público con su energía y carisma.

La expectativa entre los fans era alta: tras la presencia de Tiago PZK y La Joaqui en ediciones anteriores, muchos esperaban que Nicki subiera al escenario. Y así fue. Al sonar los primeros acordes de “Blackout”, Tini anunció su llegada, y la rosarina irrumpió con un minimono rojo de espalda descubierta y escote pronunciado que desató una ovación inmediata. Ambas compartieron micrófono, baile y complicidad en una performance que selló su reencuentro musical tras el éxito que comparten junto a Emilia Mernes.

Recién llegada al país y atravesando un momento personal complejo, la intérprete de “Wapo traketero” se mostró segura, sensual y cercana al público . Tras su participación, disfrutó del show desde el sector VIP y compartió en sus redes algunos clips grabados por amigos, dejando ver la energía vibrante del evento.

Cabe recordar que su última gran presentación fue en Rosario , donde emocionó a 250 mil personas con un show sinfónico frente al Monumento a la Bandera , un hito que marcó su carrera.

Entre disfraces y festejos: la noche intensa de Nicki Nicole

Lejos de encerrarse, Nicki extendió la celebración con un toque de humor y sensualidad. En un reel de Instagram, apareció disfrazada de Spider-Man negro, bailando al ritmo de “Putería” de Doble P y Peipper. “Ustedes saben que amo Halloween, ¿no?”, escribió junto al video, que rápidamente acumuló miles de likes y comentarios de sus seguidores.

Pero su recorrido nocturno no terminó ahí: después del show y su performance de Halloween, Nicki también asistió al cumpleaños de Emilia Mernes, donde volvió a encontrarse con Tini. En sus historias, subió un video bailando junto a la cumpleañera al ritmo de su tema “Exclusive.mp3”, reforzando el vínculo entre las tres referentes del pop argentino.

4KMITGN3WNE4XDOBL5VTCMOUVQ.jpeg

Para esa ocasión, dejó de lado el mono rojo y el disfraz, y optó por un vestido de vinilo negro, consolidando su lugar como ícono de moda y estilo en la escena local.

En una sola noche, Nicki Nicole mostró que sigue firme, reinventándose tras una separación que recorrió medios internacionales. Entre el escenario, el disfraz y la pista de baile, demostró que la música, la amistad y la autenticidadson su mejor respuesta ante cualquier tormenta emocional.