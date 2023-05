Tom Holland contó que lleva un año sin tomar alcohol

“Aprender sobre las problemáticas de salud mental y su poder, y hablar con psiquiatras sobre las luchas de Danny, el personaje de la serie, ha sido un aprendizaje para mi propia vida” , contó el actor en una entrevista de promoción de la serie. Holland relató que su participación en "The Crowded Room" y compromiso con el personaje que encarna, lo llevaron a revisar sus propias conductas y su bienestar. “Estoy acostumbrado a las series de acción y había desatendido mi salud mental”, aseguró.

“Me veía a mí mismo en él, pero en mi vida personal, recuerdo haber tenido un pequeño colapso en casa y pensar ‘Me voy a rapar la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza, porque necesito deshacerme de este personaje’. Obviamente, estábamos en medio de la filmación, así que decidí no hacerlo. Fue diferente a todo lo que había experimentado antes. Esta serie nos está pidiendo más respeto y empatía con las personas que están pasando por un problema similar ”, afirmó. Holland contó que el alcohol lo llevaba a estados depresivos y que durante la pandemia estuvo “borracho todo el día”.

The Crowded Room — Official Trailer | Apple TV+

“The Crowded Room” está basada en la novela de no ficción “The Minds of Billy Milligan”, del autor Daniel Keyes, y en la historia real de Billy Milligan, un reconocido criminal en el cual también se centró un documental de Netflix.



Esta no es la primera vez que el actor se pronuncia sobre la temática de la salud mental. En agosto de 2022 grabó un video en el que explicaba que se retiraba de las redes sociales precisamente para cuidar su bienestar.