Tini cumple años: la agitada vida de una multifacética artista reconocida por éxitos y amores

También la artista estuvo en primera plana cuando habló de salud mental, al igual que otros famosos. Blanqueó la presión bajo la cual vive y el escrutinio al que es sometida, marco en el que agradeció a familia y amigos por la contención.

En los últimos días, Tini sorprendió a millones de fanáticos a través de sus redes sociales, donde borró todo su perfil de Instagram y dejó su cuenta, en la que tiene más de 21 millones de seguidores, completamente en blanco. Con una historia, generó revuelo por un eventual corte de pelo, pero también dio indicios de que sacará un nuevo disco de desamor.

Los comienzos de Tini

Martina Stoessel nació el 21 de marzo de 1997 en Buenos Aires. Su padre Alejandro es productor televisivo, por lo que desde sus primeros años de vida conoció el lado artístico de Disney y se introdujo a la actuación y al canto. Con apenas 10 años, formó parte de la serie “Patito Feo” con un papel menor, pero que significó el primer paso de una exitosa carrera.

Durante su adolescencia, tomó el papel principal de la serie “Violetta” para Disney, donde fue protagonista y saltó a la fama internacional. En esta producción, Tini mostró sus habilidades en la música por primera vez y, con canciones que marcaron a una generación, se abrió camino al siguiente paso en su carrera: ser cantante solista.

De igual manera, su actuación tampoco quedó atrás, ya que Violetta se convirtió en un fenómeno generacional que contó con shows en vivo, películas y giras internacionales. La serie llegó también al resto del mundo al ser transmitida en América latina, Europa, Israel, Medio Oriente y África, incluso con versiones de la canción “En Mi Mundo” en italiano, inglés, portugués, danés, ruso y noruego. Además, por su interpretación de la joven adolescente, Tini ganó el premio “Actriz revelación” en la edición de 2012 de los Kids Choice Awards Argentina.

Además de haber pasado por “Patito Feo” y su rotundo éxito como Violetta, la artista participó de otros programas de renombre. El primero fue la producción argentino-mexicana llamada “Soy Luna” en 2017, pero también integró el jurado de “La Voz Argentina” de Telefe en 2018. A su vez, Tini se destacó por participar en doblajes para Disney, entre los que interpretó la voz de Carrie Williams en “Monsters University” para el doblaje italiano y cantó la versión argentina de “Libre soy” de Frozen.

Tini, un éxito musical absoluto

Tras su reconocimiento por la serie Violetta, ya consagrada como una figura adolescente, la cantante lanzó su carrera como solista con el álbum “Tini” en 2016, el cual cuenta con canciones como “Siempre Brillarás” y “Great Escape”.

En este primer disco, interpretó una amplia cantidad de temas en inglés, pero para su siguiente producción se acercó aún más en la música urbana argentina, lo que marcó su éxito total a nivel local. “Quiero Volver”, publicado en 2018, fue el álbum que la llevó a sonar una y otra vez en cada fiesta con hits como el homónimo al disco, junto a Sebastián Yatra, y “Princesa” con Karol G.

Consagrada como en los primeros puestos del país, lanzó su disco “Tini Tini Tini”, del cual se popularizaron “Fresa” y “22”, entre otros. Su último álbum fue “Cupido”, que cuenta con hits que se adueñaron de la escena musical como “Miénteme”, “Bar” y “La Triple T”, pero se espera que próximamente regrese con nueva música.

Los amores de Tini

Desde que lanzó su carrera como cantante, los medios se han hecho eco de los dos grandes amores que tuvo Tini. Después de realizar algunas colaboraciones juntos, comenzó a salir con Sebastián Yatra, quien fue su pareja durante poco más de un año. La relación de la artista porteña con el colombiano tuvo un fuerte movimiento en redes sociales y fue el noviazgo más comentado del momento.

tini.yatra.JPG Sebastián Yatra y Tini Stoessel estuvieron poco más de un año en pareja.

Tras su separación de Yatra en 2020, Tini pasó más de un año soltera, hasta que a fines de 2021 habría comenzado a salir con Rodrigo De Paul, futbolista de la selección argentina y del Atlético de Madrid. En medio de la polémica separación del mediocampista, la pareja se fue conociendo hasta que oficializaron su relación en abril de 2022.

Idas y vueltas, la persecución de los medios y un título de campeón del mundo mediante, la pareja anunció su ruptura en agosto de 2023 con un comunicado en conjunto, en el que aseguraron que “nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas”. A pesar de esto, muchos rumores los vincularon sentimentalmente en reiteradas ocasiones, al punto que algunas versiones indican que aún tienen encuentros.

tini.jpg A pesar de los rumores, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel continúan separados desde hace varios meses.

Tini y sus reflexiones sobre la salud mental

A mediados de 2023, Tini Stoessel empezó una gira por España y habló de su salud mental. En diálogo con un medio español, la actriz y cantante compartió que había atravesado un momento difícil y que pensó que no podría concretar los once conciertos pautados del tour.

"Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales", afirmó la artista al diario El País.

Sin embargo, el cariño de su público en ese país la motivó a buscar la ayuda necesaria y salir adelante. "No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme, y fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta", aseguró.

En la entrevista con la prensa española, Stoessel aseguró que los comentarios sobre su cuerpo la marcaron desde la adolescencia, cuando se consagró como una estrella global al protagonizar “Violetta”, la tira de Disney producida por su padre.

"Se inventaron que estaba internada por un trastorno alimentario, y yo estaba comiendo leche con galletas con mi madre. Yo creo que es una herida que me hicieron desde los 15 años, ahora la estoy tratando y tengo herramientas. Lo más fuerte es que no hay nadie más exigente conmigo misma que yo, para que los demás vayan a venir con exigencias. Suficiente es con lo que tengo dentro como para lidiar y salir a defender cosas que ni siquiera me he planteado", sostuvo.

El misterio de Tini que revolucionó las redes

Tini sorprendió a sus más de 21 millones de seguidores en Instagram al borrar todas las publicaciones de su cuenta personal. Los fanáticos de la artista intentaron descifrar las señales que lanzó por redes y sugieren una nueva etapa en su carrera, probablemente con la llegada de nueva música y un cambio de look.

La historia que llamó la atención de todos solamente mostraba largos mechones de pelo sobre el piso, en un mensaje que indicaría el cambio de estilo y la llegada de una nueva era. Las teorías comenzaron a circular por todas las redes sociales y apenas unas horas más tarde apareció su primer posteo.

“El mundo seguía girando, pero no para mí”, escribió en la publicación que acercó a los fanáticos a las versiones de que llegaría un nuevo disco. La frase dio indicios de que podría tratar del romance con Rodrigo De Paul y el fin de su relación, así como también posibles referencias a su problemas de salud y demás intimidades que vivió la estrella pop. Apenas unos días después, borró ese posteo y compartió uno nuevo, en el que se muestra con unas tijeras a punto de cortar su cabello. “Me quedé callada”, expresó.

Por último, tan solo unas horas antes de su cumpleaños, volvió a eliminar su posteo anterior e hizo uno nuevo, en el que escribió: “Nadie sabe lo que no se ve”. En la fotografía, Tini aparece dentro de una bañera sentada, con una mirada triste y lo que aparenta ser tintura en su pelo.