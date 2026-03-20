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Los tres que vuelven en Newell's para enfrentar a Gimnasia de Mendoza en el Coloso del Parque

Tres jugadores marginados de los últimos partidos regresan en Newell's y alguno de ellos podría ser titular en el trascendental partido ante Gimnasia de Mendoza

20 de marzo 2026 · 20:00hs
Frank Kudelka tiene un panorama complicado en Newells

Frank Kudelka tiene un panorama complicado en Newell's, pero apuesta al primer triunfo ante Gimnasia de Mendoza.

Newell's enfrenta este sábado a Gimnasia de Mendoza en el Coloso del Parque, en un partido trascendental para sus aspiraciones de mantenerse en primera división y tres jugadores que fueron marginados de la última cita estarán a disposición de Frank Kudelka. Uno de ellos al menos sería titular.

Matías Cóccaro, Facundo Guch y Michael Hoyos fueron los tres citados por Kudelka entre los 24 jugadores. Todos, jugadores que alimentan la ofensiva leprosa y donde el juvenil surgido en el Parque seguramente es quien tiene más chance de arrancar.

Es que Guch se tuvo que bajar del partido con Lanús a último momento por un golpe en el muslo izquierdo, del que ya se recuperó. Por lo seguramente recuperará un lugar entre los once.

Mientras que Cóccaro hace varios partidos que no juega, concretamente desde el empate ante Deportivo Riestra, donde sufrió una lesión muscular. Hoyos, en tanto, quedó afuera de la última cita por una lumbalgia, pero no viene jugando de arranque y sus últimos minutos fueron en el clásico, donde ingresó en el complemento.

¿Se vienen otros cambios en Newell's?

Los que quedaron afuera de la convocatoria para este encuentro fueron Marcelo Esponda, que entró ante Lanús, y Francisco Scarpeccio. De los citados, uno quedará al margen del banco de suplentes.

>>Leer más: Los resultados que pueden sacar a Newell's de la zona de descenso este fin de semana

O sea que Kudelka no hizo ningún movimiento extraño, se apoyará en la experiencia y en los juveniles que vienen aportando con regularidad. Pero sí podría hacer modificaciones en el once.

Habrá que ver si Armando Méndez o Martín Ortega ocupa la banda derecha, si mantiene a la dupla de zagueros y al lateral izquierdo, Martín Luciano, que fue el que más cumplió.

Difícilmente David Sotelo conserve el lugar entre los once, en un puesto que probablemente ocupe Guch. Habrá que ver si de nuevo Walter Núñez vuelve al equipo y en ese caso si salen Luciano Herrera o Walter Mazzanti.

Y en los extremos, está en duda si mantiene a Williams Barlsasina en el arco y al Colo Ramírez de 9. En el primer caso parecería que sí, pero Cóccaro puede aparecer en lugar del uruguayo.

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