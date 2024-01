Tini Stoessel habló del comienzo de su relación con De Paul: "Yo no me cargué ninguna familia"

En ese marco, la cantante intervino durante una conversación sobre relaciones afectivas y lanzó de forma indirecta: “En el mundo pasa que las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede”, expresó. De inmediato, se percató de la repercusión que generarían sus palabras, por las teorías sobre los comienzos de su pasada relación con el campeón del mundo Rodrigo De Paul , y dijo: “Ahora me van a tildar de… Yo no me cargué ninguna familia ”.

Durante el stream del programa "Rummis", conducido por Ponce, la Triple T fue directa: “Tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema. No tengo nada que ver” .

Embed Tini en #RUMIS:



“Yo no me cargué a ninguna familia y tengo pruebas” pic.twitter.com/10bCjGoqFa — fefe (@fedeebongiorno) January 17, 2024

“Claro, no puedo dar mi opinión tranquila porque me van a tildar de algo que no fui”, agregó mientras todos los presentes en el estudio la aplaudían al cántico futbolero de “Olé, olé, olé, olé, Tini, Tini” y reían a carcajadas. Las redes sociales se prendieron rápidamente y viralizaron el video, que generó miles de comentarios y un gran revuelo entre los fanáticos.

A medida que avanzó el programa, el cual alcanzó los 100 mil espectadores en vivo por la sorpresiva visita de las dos estrellas musicales, una fanática llamó para pedir un consejo y la Triple T no pudo evitar hacer un comentario al respecto: “A veces uno cuando ve las cosas con distancia dice ‘ah, ahora entiendo más al otro o me entiendo más a mí de por qué tomé esta decisión’, el tiempo también sana mucho. Igualmente son peligrosísimas las charlas reencuentro con los ex”. Entre risas, Lizardo Ponce le preguntó “¿por qué?”, a lo que la cantante se puso nerviosa y replicó: “¿Por qué mi amor? A ver decime”.