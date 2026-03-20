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Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste

Fue capturado cuando huía del lugar, en donde también agredió a otra persona días antes. Los homicidios se perpetraron en un Fonavi

20 de marzo 2026 · 19:18hs
El doble homicidio ocurrió en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Archivo La Capital

El doble homicidio ocurrió en el Fonavi de Rouillón y Seguí, en noviembre del 2022.

Los jueces Hebe Marcogliese, Mariano Aliau y Facundo Becerra condenaron a Franco Saavedra (23) por los homicidios de Valentín Solis (15) y Eric Galli (14), y por la agresión a otro joven, a la pena de prisión perpetua. Los hechos ocurrieron en el Fonavi de Rouillón y Seguí, en noviembre de 2022.

Los delitos que le achacaron fueron homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas agravado por arma de fuego en calidad de coautor (dos hechos) y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas agravado por arma de fuego en calidad de coautor en grado de tentativa.

La fiscal Carla Ranciari de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas le atribuyó que el 21 de noviembre de 2022, cerca de las 20 y en la zona de Rouillón y bulevar Seguí, el acusado se encontró con dos personas por calle Rouillón y los siguió hasta calle Biselli. Al interceptarlos, se enfrentó a ellos y sin mediar palabra comenzó a efectuarles múltiples disparos para matarlos. Ambos fueron trasladados al Hospital de Emergencia Clemente Alvarez (Heca) a los fines de recibir asistencia.

Muertes en el Fonavi

Por otro lado, desde Fiscalía también le atribuyeron que tres días después, el 24 de noviembre 2022 aproximadamente a las 16.15 y en Sanguinetti al 5600, en compañía de un menor de edad y otra persona, Saavedra se encontró con D. R., Valentín Solís y Éric Galli, quienes se encontraban tomando una bebida en las escaleras del lugar.

Con los otros coautores, extrajeron armas de fuego y efectuaron al menos 17 detonaciones contra las tres víctimas, impactando contra el cuerpo de Solís y Galli causándoles la muerte en pocos minutos. D. R. salvó su vida y evitó el ataque. Luego los atacantes corrieron luego por Pasaje 1812, pero las cámaras privadas de seguridad tomaron toda le escena.

>> Leer más: Dos pibes de 14 y 15 años, ejecutados a balazos en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Ese año, en el Fonavi se dieron una serie de situaciones violentas: el 23 de noviembre de 2022 a las 21, una chica de 15 años y un chico de 14 años sobrevivieron a un ataque a tiros desde una moto. Horas después, a unos cincuenta metros del Playón del Encuentro, fueron asesinados Galli y Solís. D. R. pudo esquivar las balas, pero en las investigaciones judiciales aparecía en el centro del conflicto por venta de drogas en el Fonavi. Casi un año después, en agosto de 2023, la madre de D. R. fue asesinada a tiros cuando estaba junto a su pareja dentro de un auto en una calle cortada de la villa La Boca.

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