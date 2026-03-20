Cuáles son las tres búsquedas activas que Missing Children Argentina mantiene en Santa Fe

De los más de 100 casos de pedido de paradero de la organización internacional, tres tienen residencia en la provincia y dos de ellos son menores de edad

La asociación Missing Children en Argentina mantiene la búsqueda activa de 110 argentinos , entre menores de edad y adultos, aunque advierten que se trata de cifras propias y podría haber más si se lograran datos oficiales del Estado. Según la web de la organización, hay tres casos en Santa Fe, algunos de ellos con historia.

De las 110 búsquedas activas de Missing Children Argentina, 66 representan a menores de edad y 44 a personas que desaparecieron como menores y por el paso de los años superó la mayoría de edad . En Santa Fe, hay dos casos dentro del primer grupo y uno que forma parte del segundo.

El caso de E. (su nombre se preserva por ser menor de edad) , desaparecida y encontrada en Córdoba, volvió a poner el tema de la desaparición de niños en el país. La niña de 2 años fue encontrada con un corte en la cara cerca del río Cosquín, a poco más de 24 horas de la denuncia que realizó su familia. El desenlace feliz no opacó las situaciones similares que ocurren a lo largo y ancho del país, con los recientes casos de Loan Peña en Corrientes y Lian Flores en Córdoba como máximos exponentes.

En Santa Fe existen tres búsquedas activas dentro de Missing Children. La última de ellas se activó el 23 de agosto de 2023 cuando Mia Guadalupe Salteño Altamirano desapareció en Santa Fe capital junto a su madre Fiorella Salteño. La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe solicitó el paradero de la niña, que hoy tendría cinco años. Mia tiene ojos oscuros, tez trigueña y, en ese momento, superaba el metro de altura.

Ante cualquier dato de interés, contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos en Santa Fe o Rosario, o al correo electrónico: [email protected] y/o [email protected]. También ante los teléfonos 3425357756 y 0800-5553348. Missing Children ofreció el número de whatsapp 1141573101 o [email protected].

Años atrás, la desaparición de Maximiliano Sosa revolucionó los medios. Desde el 21 de diciembre de 2015, toda la ciudad de Ceres lo busca. El niño tenía en ese entonces tres años. La investigación barajó varias hipótesis y sólo estuvieron detenidos su abuela y la pareja de la mujer, aunque fueron absueltos.

El Programa Nacional de Recompensa ofrece la suma un millón de pesos (1.000.000 de pesos) a quien pueda aportar datos que permitan dar con el paradero de Maximiliano, un niño de tez trigueña, ojos marrones, cabello castaño y contextura delgada. Cuando desapareció medía apenas 80 centímetros. Cualquier dato que sume a su búsqueda, se solicita comunicarse al número de whatsapp 1141573101 o [email protected].

Por último, uno de los casos más resonantes en el sur de la provincia es el de Bruno Gentiletti. Un 2 de marzo de 1997, la familia oriunda de Las Rosas había llegado al balneario La Florida para pasar una tarde junto a sus 5 hijos. Bruno tenía casi 9 años de edad y nunca más se supo de él.

El programa Nacional de Recompensas ofrece 5 millones de pesos a quien aporte datos para dar con el paradero de Bruno, que hoy tendría 36 años. Cualquier dato que sume a su búsqueda se solicita comunicarse al número de whatsapp 1141573101 o [email protected].