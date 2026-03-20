Howard Johnson consiguió un aval clave para la apertura su nuevo hotel en Rosario

El Concejo Municipal aprobó la cesión de terrenos cerca de Oroño y Circunvalación a cambio de una compensación económica de 130 millones de pesos

Hace casi una década y media, la construcción del hotel Howard Johnson Plaza de Rosario estaba casi terminada pero recién este jueves se dio uno de los pasos fundamentales que faltaban para abrirlo. El proyecto de cesión y uso de terrenos municipales se aprobó y así se abrió la puerta para llegar a la inauguración frente al casino.

El Concejo Municipal le dio luz verde al decreto sobre un convenio firmado a fines del año pasado para terminar la obra sobre bulevar Oroño y Batlle y Ordóñez. El acuerdo incluye el pago de más de 130 millones de pesos al Estado para completar un proyecto que estaba prácticamente finalizado en 2012, aunque la empresa planteó después de la pandemia que los trabajos pendientes no eran cuestiones menores.

El cuerpo deliberativo votó a favor de una compensación económica que servirá para la renovación de la plaza Itatí en el barrio Las Flores , del otro lado de avenida Circunvalación. A cambio del dinero, la cadena hotelera avanza sobre un sector del extremo sur de la calle Alvear.

El convenio firmado el 29 de diciembre de 2025 se refiere a la solicitud del final de la obra que había comenzado casi en paralelo con la construccion del casino City Center Rosario. En esta instancia, los propietarios se hacen cargo de una serie de obras de pavimentación cerca del acceso a la avenida Juan Pablo II , la colectora norte de Circunvalación.

En total, los dueños del inmueble abonarán $130.825.181,45 por el 10 por ciento de la superficie donada con el fin de mejorar el espacio verde y sumar equipamiento comunitario en el barrio vecino. De esta manera, los titulares del predio accedieron formalmente al uso precario de una parte del trazado de calle Alvear que ocupa 2.718,48 metros cuadrados.

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El acuerdo firmado por María Alejandra Molinaro y Daniela Edit Molinaro establece un plan de pagos de 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas desde la fecha de la firma. El dinero debe acreditarse en la cuenta de un programa de la Secretaría de Hacienda y Economía. De lo contrario, el municipio podrá declarar la caducidad del convenio de manera directa.

Por último, el Concejo le encomendó al Poder Ejecutivo que estudie la posibilidad de eliminar la calle Alvear entre Batlle y Ordóñez y la colectora de Circunvalación. En este caso se propone una medida similar a la que se aplicó para el caso de Howard Johnson: que los inmuebles frentistas accedan a la cesión o transferencia del terreno.

Cómo es el hotel Howard Johnson Plaza de Rosario

En la nomenclatura de la compañía internacional, la categoría Plaza es la más alta. El hotel construido en la cabecera norte de la autopista cuenta con más de 100 habitaciones. El diseño incluye un restaurante, entre otras instalaciones gastronómicas, múltiples salones de convenciones y un spa.

Hace poco más de un año, el presidente de las cadenas argentinas de Howard Johnson y Days Inn, Alberto Albamonte, remarcó en diálogo con La Capital que el proyecto se armó con el fin de alojar a quienes viajan desde Buenos Aires y no necesitan entrar a la ciudad. Así definió una inversión orientada al turismo de eventos y reuniones.

"Nosotros trabajamos mucho con empresas. El 70% de la facturación proviene de las 2.200 firmas de primera línea que son clientes y que hacen convenciones y presentaciones de productos en forma permanente en nuestros hoteles", comentó el directivo. Luego enfatizó que este tipo de actividades "requiere de una infraestructura especial" para atender la demanda de sus clientes.

Por otra parte, Albamonte sostuvo que el hotel Pullman está lejos de ser un problema para desarrollar el proyecto y anticipó una "competencia sana" que va a favorecer a toda la zona por la diversidad de ofertas similares. Sobre este punto, indicó a modo de ejemplo: "Seguramente vamos a hacer muchos negocios juntos porque una de las características fundamentales de la hotelería es que tiene una oferta inelástica. Es decir: vos tenés 100 habitaciones y sólo tenés 100 habitaciones. Si viene una compañía grande y te pide 110 tenés que tener un colega para aportar las 10 habitaciones faltantes porque si no se corre el riesgo de perder todo el evento".