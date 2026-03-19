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Ñapindá Invita recibe en El Aserradero al dúo mendocino Palma-Sandoval

Los rosarinos y los mendocinos se presentarán este viernes, a las 21, en "un encuentro musical que traza un mapa sonoro y afectivo de la Argentina"

19 de marzo 2026 · 18:38hs
El dúo rosarino Ñapindá está integrado por Caro Lorenzatti y Diego Sanvido.

El dúo rosarino Ñapindá está integrado por Caro Lorenzatti y Diego Sanvido.

El Dúo Ñapindá recibirá este viernes en El Aserradero a los mendocinos Palma-Sandoval, en el marco de lo que calificaron como "un encuentro musical que traza un mapa sonoro y afectivo de la Argentina".

Como parte del ciclo musical Ñapindá Invita, el dúo rosarino conformado por Caro Lorenzatti y Diego Sanvido será anfitrión de la visita de Nicolás Palma y Exequiel Sandoval en El Aserradero (Montevideo 1518), este viernes 20 a partir de las 21.

"El repertorio emprenderá un viaje que atraviesa la llanura pampeana, respira el pulso del centro urbano y se eleva finalmente hacia la región cuyana, donde la guitarra se vuelve paisaje, el aire huele a vendimia y la noche tiene sabor a vino", remarcaron.

Los guitarristas mendocinos unieron sus caminos artísticos en 2015 para dedicarse al tango, el folclore argentino y latinoamericano, la música clásica y composiciones propias. El dúo editó su disco "Cosmovisión", en el que recorren todas esas vertientes musicales.

Embed - Dedos Duros / Palma Sandoval Dúo

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