Murió Chuck Norris, el actor de artes marciales y estrella de internet El héroe de películas de acción, devenido un ícono para varias generaciones y protagonista de memes, falleció este jueves 20 de marzo 2026 · 11:34hs

El actor Chuck Norris, especialista de artes marciales, falleció este jueves a los 86 años tras ser hospitalizado de emergencia en Hawái

El actor estadounidense Chuck Norris murió este jueves a los 86 años. Estaba internado en Hawái tras sufrir una “emergencia médica”, y la noticia de su fallecimiento fue confirmada recientemente a través de su cuenta de Instagram personal.

"Con gran pesar, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque nos gustaría mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba rodeado de su familia y que estaba en paz", dice el comunicado publicado en la red social.

"Para el mundo, era un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, él fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó un impacto duradero en tantas vidas", continúa.

"Mientras nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la bendición de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaban mucho para él, y nuestra familia está realmente agradecida por ello. Para él, no solo eran fans, eran sus amigos", cierra.