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Santa Teresa: pidió ayuda en Instagram para recuperar 190 cabezas de ganado

Un productor y conocido influencer difundió un video pidiendo colaboración a vecinos de la zona. El caso se investiga en la Fiscalía de Villa Constitución como robo y estafa

20 de marzo 2026 · 12:38hs
Fiscalía investiga un caso de robo y estafa en el manejo de casi 200 vaquillonas y novillos en Santa Teresa 

Foto: La Capital / Archivo

Fiscalía investiga un caso de robo y estafa en el manejo de casi 200 vaquillonas y novillos en Santa Teresa 

La Fiscalía de Villa Constitución investiga un caso de robo y estafa en perjuicio de un productor ganadero de la zona de Santa Teresa, en el sur de la provincia de Santa Fe. El tema se conoció este viernes cuando la persona damnificada difundió un video en redes sociales en el denunció la sustracción de 190 animales y pidió colaboración a gente de la zona para tratar de recuperarlos.

La investigación de este caso está a cargo del fiscal Ramiro Martínez de la Unidad Fiscal de Villa Constitución.

La víctima de la maniobra es Bruno, un influencer del agro identificado en redes como @lajoya.agro, quien denunció que una persona que explota un campo de la zona trasladó sin su autorización casi 200 cabezas de cabezas de ganado de su propio predio ubicado en Santa Teresa.

Qué sabe del caso

Desde Fiscalía indicaron que a La Capital que en la presentación judicial, la víctima aportó datos del presunto implicado en el robo de vaquillonas y novillos, y que hay tareas investigativas en curso que se preservan y llevadas adelante por la División Pumas y Policía de Investigaciones.

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Una publicación compartida de Bruno (@lajoya.agro)

El caso trascendió a partir de la publicación en Instagram que hizo el productor. En un video breve, el muchacho contó: “Los animales siguen desaparecidos. Estuvimos buscando de aquí para allá, y no hay rastros de los animales. Estuvimos buscando todo el día. Estaban en un campo cerca de Santa Teresa”.

>> Leer más: Se esfumaron más de 100 vacas en un campo santafesino: la pérdida supera los $145 millones

"Desaparecieron 190 animales (90 hembras y 100 machos). Estamos en el cruce donde estás las cooperativas de Santa Teresa y Máximo Paz, buscando información”.

“Cualquier dato que nos puedan acercar, viene bien”, agregó el hombre, quien difundió la marca que llevan los animales y brindó el número de caravana 3U63. “Aunque sean 20 o 30 animales los que vena por ahí, nos ayudarán avisando la Patrulla Rural de la zona de Santa Teresa, Máximo Paz o Alcorta. Que sea lo que Dios quiera”, cerró el productor su mensaje.

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