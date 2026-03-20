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Argentina se medirá con dos rivales africanos de los ignotos antes del Mundial

La selección argentina volverá a enfrentar a equipos africanos sabiendo que Argelia será al primer rival en el Mundial.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

20 de marzo 2026 · 23:04hs
Lionel Scaloni tendrá dos buenos entrenamientos ante Mauritania y Zambia.

Lionel Scaloni tendrá dos buenos entrenamientos ante Mauritania y Zambia.

Argentina encamina sus últimos pasos hacia la Copa del Mundo y, tal como el proceso desde la conquista en Qatar hasta acá, los amistosos escogidos siempre fueron ante rivales de segundo o tercer nivel. O hasta cuarto, como los casos de Mauritania y Zambia, en La Bombonera, el jueves 27 y el martes 31.

Al suspenderse la Finalissima en Qatar por la guerra, que tanto Argentina como España querían eludir, lo que quedó fue concretar dos amistosos. Y como sucedió en estos cuatro años, los rival elegidos representan solo la posibilidad de un buen entrenamiento.

Mauritania y Zambia jamás jugaron Mundiales ni estuvieron cerca de hacerlo. El primero fue 5º en el grupo B de eliminatorias y en su tercera Copa Africana en 2023 logró pasar a los playoffs pero se quedó en la primera instancia

Zambia sí salió campeón de ese certamen, en 2012, además de lograr dos subcampeonato (74 y 94). Y fue 4º en el grupo E de las últimas eliminatorias.

Argentina, contra africanos

Lo único positivo, después del último amistoso ante Angola en Luanda, es que la selección volverá a enfrentar a equipos africanos, sabiendo que Argelia será al primer rival en el Mundial.

La última ventana será del 1º al 9 de junio, pero ya a días del inicio de la Copa del Mundo y con todas las listas definidas de los que participarán en el Mundial.

En tanto, ayer se conocieron dos nuevas citaciones de Scaloni para esta doble fecha. Una es la del volante de Real Madrid, Franco Mastantuono, y la otra es menos conocida, la del delantero de Racing de Estrasburgo Joaquín Panichelli, que viene atravesando un gran momento y no jugó en el fútbol argentino de primera división, ya que solo hizo inferiores en River. Igual, ya estuvo en la anterior cita de Scaloni y debutó.

Citados para la Sub-20

Mientras tanto, dos jugadores de Newell’s y uno de Central fueron citados a la selección sub-20 para trabajar la próxima semana en Ezeiza.

Los rojinegros ya son jugadores habituales de primera división, como Facundo Guch y Jerónimo Gómez Mattar, mientras que el canalla aún no pisó la primera: se trata del arquero Ezequiel Zapata.

En tanto, el zaguero Alvaro Guich, que ya fue citado a la primera de Central, fue convocado para la Sub-17.

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