Tini Stoessel se defendió de una crítica en redes y la celebraron

La artista respondió un comentario que la atacaba en X (ex Twitter) y sus seguidores salieron a bancarla

Tini Stoessel se hizo viral por defenderse en redes: "No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro"

Tini Stoessel se volvió tendencia por defenderse de una crítica en redes. La artista, que no suele responder a los múltiples comentarios similares que recibe a diario, contestó con contundencia a una usuaria y el gesto fue celebrado por sus seguidores.

Es que la artista viene dando que hablar por sus movimientos en redes. El viernes pasado, Tini borró todas las imágenes, incluyendo la de perfil, de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 21 millones de seguidores. Más tarde, subió una foto de su cabello cortado, con la frase “El mundo seguía girando, pero no para mí”.

Los fanáticos anticiparon no sólo un evidente cambió de look sino un posible nuevo disco. El martes, publicó una imagen de ella cortándose el pelo, acompañada por las palabras “me quedé callada”. Mientras seguían las especulaciones entre sus fanáticos, que ubicaron este momento de cambio al hecho de que la artista cumple 27 años el próximo 21 de marzo, los “haters” se encargaron de criticarla.

“Contame qué te pasó de grave en la vida reina. ¿Que te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show”, cuestionó una persona, considerando que el tono elegido por Tini era demasiado dramático. Y la artista no se quedó callada, ni se tomó el comentario a la ligera, sino que aprovechó la oportunidad para legitimar que cualquiera puede sentirse mal.

Tini Stoessel El cruce en que se volvió viral en X (Twitter) entre Tini Stoessel y una persona que la criticó

"Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones. Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer", escribió Stoessel, dando además testimonio de haber atravesado momentos difíciles.

"No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro, así que, ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente lo pienses dos veces", cerró. La usuaria que había publicado el tuit original cerró su cuenta ante la viralización de su comentario, y del escrutinio que estaba recibiendo por parte de seguidores de Tini.