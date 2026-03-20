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El Concejo aprobó la urbanización del extremo sudoeste en Nuevo Alberdi

Serán 15 manzanas, la mayoría de ellas residenciales. Se estableció el límite de altura para construir y se sumarán calles en la zona de Álvarez Condarco y Milicianos Rosarinos

20 de marzo 2026 · 20:42hs
El Concejo Municipal de Rosario aprobó una nueva urbanización en Nuevo Alberdi

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En la última sesión del Concejo Municipal se aprobaron nuevos indicadores urbanísticos en Nuevo Alberdi. Esta iniciativa permitirá la construcción de viviendas y extensión de servicios en la Supermanzana 3 y parte de la 4, en la zona cercana a Álvarez Condarco y Milicianos Rosarinos.

Aunque la votación no fue unánime, el Concejo Municipal logró la aprobación del proyecto que llevaba la firma del Poder Ejecutivo y estaba enmarcado en el Plan Especial Nuevo Alberdi, en la zona noroeste de Rosario.

El proyecto permitirá tres tipos de construcciones dentro de las 15 manzanas indicadas, doce de la Supermanzana 3 y tres de la Supermanzana 4: dos tipos de residencias y un espacio para locales comerciales. La ordenanza también dispone de un espacio público que no podrá ser edificado.

Para la aprobación de este proyecto, la Intendencia solicitó la prolongación de las calles 14.138 al sur, la 14.137 hacia el norte y la 14.141, paralela a Milicianos Rosarinos. También se prolongará las calles Vicente Sierra, entre Milicianos Rosarinos y Baigorria.

Se crearán cuatro calles, aún sin nombre, y servirán como parte del nuevo barrio que construirá la UTE, conformada por Bauen Arquitectura S.R.L, Pilay S.A. y Pilares S.R.L. Los desarrolladores, además, deberán pavimentar, instalar desagües pluviales y cloacales, abastecer a la zona con agua potable y alumbrado público.

Nuevo Alberdi 20.3

La ordenanza llega para dar solución a un proyecto urbanístico en la cual construirán unidades residenciales de hasta 10 metros de altura (planta baja y dos pisos) en siete parcelas y edificios de hasta 18 metros de altura (planta baja y cinco pisos) en otras cuatro manzanas. Por otro lado, en la esquina de Álvarez Condarco y Milicianos Rosarinos se desarrollará un espacio comercial o de oficinas con una altura máxima de 18 metros (planta baja y cinco niveles).

Las construcciones de altura, que estarán ubicadas entre la calle 14.135, calle 14.130, calle 14.137 y calle 14.138, deberán ser de un mínimo de 2.000 metros cuadrados de superficie entre las cuatro manzanas apuntadas.

En tanto, para las zonas residenciales, el proyecto dispuso que las dimensiones mínimas para la parcela residencial sean de 500 metros cuadrados de superficie. Allí se permitirá hasta dos viviendas unifamiliares por cada una de las siete detalladas en el proyecto. Estás estarán ubicadas entre Calle 14.140, Milicianos Rosarinos, Álvarez Condarco y calle 14.137 (con la salvedad del cuadrante mencionado anteriormente).

Por último, la zona donde estarán los locales comerciales tendrá un mínimo de construcción de 1.300 metros cuadrados de superficie dentro de la manzana. También habrá tres manzanas destinadas a espacio público.

El concejal Fabrizio Fiatti señaló que el proyecto llegó con un alto nivel de estudio y acuerdo, lo que permitió que fuera aprobado y garantiza el control del cumplimiento de las condiciones y normativas previstas para el desarrollo del área. En la votación se abstuvieron los concejales Marino Romero, Leonardo Caruana, María Fernanda Gigliani, Norma López, María José Poncino y Pablo Basso.

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