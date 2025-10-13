La Capital | Zoom | Thiago

Thiago Medina en plena recuperación: el emocionante video junto a sus hijas

Después de cuatro semanas internado, el ex Gran Hermano recibió el alta médica y dio un paseo junto a sus dos hijas

13 de octubre 2025 · 15:05hs
Los milagros existen

"Los milagros existen", la frase con la que Daniela Celis inició el comunicado sobre la mejora de salud de Thiago Medina

Tras varios días en estado crítico, Thiago Medina continúa su recuperación rodeado de amor. Fue su ex pareja, Daniela Celis, quien compartió un video del ex Gran Hermano disfrutando un emotivo reencuentro con sus hijas.

Este jueves, luego de permanecer cerca de un mes internado a raíz de un grave accidente en motocicleta que lo dejó al borde de la muerte, el joven de 22 años finalmente recibió el alta médica. “Ya está, me estoy yendo a casa. Soy libre”, expresó emocionado ante la prensa hace tan solo unos días.

Cabe recordar que Medina chocó con su moto contra la parte trasera de un auto y fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde pasó varios días en terapia intensiva, sedado y con asistencia respiratoria.“Cuando me desperté, lo primero que pensé fue en tomar agua, y cuando me dieron el alta, en ver a mis hijas”, contó el ex participante del reality al salir del sanatorio.

A pocos días del alta, Daniela Celis compartió un tierno video del joven junto a sus hijas.

>> Leer más: Thiago Medina recibió el alta médica tras el impactante choque: "Llegó el día tan esperado"

El video de Thiago Medina

Thiago Medina se encuentra en su hogar junto a su pareja Daniela Celis y sus dos hijas, Aimé y Laia.

Daniela Celis, quien lo acompañodurante toda su internación, compartió un breve clip del ex Gran Hermano paseando junto a las pequeñas.

Embed

Cómo fue el proceso de recuperación de Thiago Medina

En los días posteriores al accidente, la situación de Medina fue extremadamente delicada. Los pulmones resultaron los órganos más comprometidos, y las primeras cirugías fueron clave para estabilizarlo. El joven perdió el bazo debido a la extirpación practicada y sufrió lesiones en los riñones, el hígado y los pulmones, además de fracturas en las costillas.

Con el paso de las semanas, su estado mejoró progresivamente. Informes médicos registraron avances en la movilidad y una reducción en la gravedad del cuadro. Su entorno más cercano celebró los logros diarios y la posibilidad de que el ex participante pudiera volver a comunicarse con sus hijas por videollamada, un hecho que generó profunda emoción.

Tras tres cirugías exitosas, el ex participante de Gran Hermano logró salir de terapia intensiva y continuará su rehabilitación en la casa de Daniela Celis, quien lo acompañó durante todo el proceso de recuperación.

>> Leer más: Thiago Medina le propuso casamiento a Daniela Celis: "Renació el amor"

