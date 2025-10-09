Thiago Medina le propuso casamiento a Daniela Celis: "Renació el amor"

Tras el choque que puso en riesgo su vida y en plena recuperación, el ex participante de "Gran Hermano" le habría pedido matrimonio a su ex

Tras el choque que puso en riesgo su vida y lo dejó en estado crítico, Thiago Medina continúa con su recuperación. En las últimas horas, el joven dio un importante paso: comenzó a caminar y, según una ex participante de "Gran Hermano", incluso le pidió matrimonio a su expareja, Daniela Celis.

Cabe recordar que Thiago salió este domingo de terapia intensiva y fue trasladado a sala intermedia. Aunque ya no necesita asistencia respiratoria, aún no recibió el alta. Ahora bien, durante este mes crítico y delicado en su salud, Daniela Celis, madre de sus hijas, estuvo presente en todo el proceso y pidió cadenas de oración por su recuperación.

“La felicidad es total. Yo sé que ustedes son parte de este milagro. Ustedes y todos los profesionales que Dios puso en manos para que se crucen con Thiago”, había expresado la modelo luego de que Thiago superara varias operaciones y momentos críticos en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

En las últimas horas, se confirmó que durante una visita de Daniela Celis, con sus hijas presentes, Thiago Medina le pidió casamiento.

>> Leer más: Daniela Celis contó que Thiago Medina volvió a ver a sus hijas

Thiago Medina le propuso casamiento a Daniela Celis

Según relató Romina Uhrig, amiga íntima de la pareja, durante una visita de la ex gran hermano, Thiago Medina le propuso casamiento.

“Le pregunté si seguía pensando en casarse con Dani y me dijo que sí. Renació el amor y el se quiere casar con ella”, afirmó Romina.

En este sentido, la ex participante de "Gran Hermano" reveló detalles sobre su estado de salud: “Estaba en terapia y le propone casamiento. Fue así: Thiago se despertó, vio a las nenas y al otro día le dijo si quería casarse con él”. Según reveló la ex diputada, Daniela habría reaccionado con felicidad. “Ella lo ama a él, se aman los dos”, contó

>> Leer más: Thiago Medina salió de terapia intensiva y se recupera tras el grave accidente en moto