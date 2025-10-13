La Capital | Messi

El Messi rockero existe y escucha a un ícono de la música argentina

El capitán de la selección posó con el disco de uno de los emblemas del rock nacional, con el cual se encontró hace más de un mes

13 de octubre 2025 · 17:45hs
Lionel Messi y la música no es una imagen nueva. Desde programas de streaming de cumbia hasta asistir a recitales masivos. Pero esta vez posó con el disco In the City, la histórica colaboración entre Charly y Sting. El astro del fútbol ya se había encontrado con el emblema de la música luego de un partido de la selección argentina.

El jugador del Inter Miami ya se había reunido con Charly García a principios de septiembre, cuando la selección argentina disputó las dos últimas fechas de las eliminatorias al Mundial 2026. En aquella oportunidad Charly le agradeció el encuentro a Messi que hizo lo propio a través de su cuenta de Instagram: “¡Qué gran placer conocerte, maestro! ¡Sos enorme!”, escribió.

Ahora, la cuenta oficial de Charly García publicó en sus historias una imagen del delantero argentino sosteniendo un sticker especial y el disco del single que une las voces de Charly y el cantante y compositor británico Sting, mundialmente conocido por sus años en The Police.

El encuentro entre Charly y Lio Messi

Argentina goleó a Venezuela el 4 de septiembre y para coronar la noche tuvo oportunidad de saludar a otra leyenda nacional: Charly García. El músico de 73 años fue a ver el encuentro al estadio Monumental, que se mostró colmado de hinchas argentinos. Después del encuentro, García se acercó al vestuario de la Selección y se sacó fotos con Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y hasta con Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Pero el encuentro no fue solo una foto. García y Messi estuvieron un largo rato hablando. Cuando el rosarino terminó de atender a la prensa, Charly pasó al lado suyo y se fueron juntos.

Otro momento que quedó registrado y celebrado en redes sociales fue la despedida entre ambos. El músico se acercó al auto de Lionel para saludarlo, mientras decenas de personas filmaban la escena. “Chau, que Dios te bendiga”, le dijo Charly a Lionel mientras le daba la mano. Después les lanzó un beso a él y a Antonela, que se mostró emocionada.

La canción de Charly y Sting

Charly García y Sting lanzaron su esperada colaboración. El tema "In the city" es una reversión de la canción “In the City That Never Sleeps”, originalmente publicada por el argentino en su álbum “Kill Gil” (2010), de la mano de exintegrante de The Police y su guitarrista argentino-estadounidense Dominic Miller.

En el videoclip, dirigido por Belén Asad, se puede ver cómo tanto Charly como Sting viajan en el asiento de atrás de un auto que recorre una ciudad de noche. La grabación se hizo entre Buenos Aires y Miami. Participó Dominic Miller, guitarrista habitual de Sting y nacido en Argentina. Diego López de Arcaute, baterista de Juana Molina, sumó la percusión. El toque final lo dio Ted Jensen, ingeniero que trabajó en gran parte de la discografía solista de Charly.

Los emblemáticos músicos se reunieron en Buenos Aires a principios de año, cuando Sting estuvo de visita en el país para dar dos shows en el Movistar Arena. La imagen de ese encuentro recorrió el mundo, pero nadie imaginó que podría iniciar una colaboración musical entre ambos.

La historia de un encuentro

El primer cruce entre ambos artistas se dio hace casi cuatro décadas, cuando compartieron escenario en el histórico concierto que organizó Amnistía Internacional en el estadio de River en 1988. De ese evento también participaron Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Tracy Chapman y León Gieco.

Sin embargo, el vínculo real entre los dos músicos se dio justamente a través de Dominic Miller. En este sentido, su aparición en el video resulta particularmente significativa.

De hecho, en aquella noche de febrero, además de los dos músicos protagonistas que hoy volvieron a ser noticia, participaban de la cena el propio Miller, el baterista Chris Maas (que completa el trío con el que se presenta el británico), Alejandro Lerner (amigo de Miller), y Diego Finkelstein, productor de los conciertos de Sting en el Movistar Arena.

