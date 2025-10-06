Daniela Celis contó que Thiago Medina volvió a ver a sus hijas

El exparticipante de "Gran Hermano", internado tras un choque con su moto, conversó por primera vez en varias semanas con sus hijas gemelas

"Los milagros existen", la frase con la que Daniela Celis inició el comunicado sobre la mejora de salud de Thiago Medina

Thiago Medina mejora en su recuperación luego del accidente en moto que tuvo hace más de tres semanas que lo dejó en una situación crítica. Este domingo salió de terapia intensiva y pasó a sala intermedia. En paralelo, Daniela Celis, su expareja, aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo recibido en este complicado momento.

“La felicidad es total. Yo sé que ustedes son parte de este milagro . Ustedes y todos los profesionales que Dios puso en manos para que se crucen con Thiago", manifestó la modelo luego de que el padre de sus hijas superara varias operaciones y momentos críticos en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

A pesar de que Medina ya no cuenta con asistencia respiratoria, aún no recibió el alta. Su pareja fue contundente con los pasos a seguir: "Tiene que seguir recuperándose y acá estamos para y con él. Gracias a todos” .

daniela-celis-confirmo-la-favorable-evolucion-de-C7W4JEIREFDCVNFOVR4HIF76T4

La también exparticipante del reality televisivo expresó su gratitud a todos aquellos que estuvieron acompañando y trabajando para que el oriundo de González Catán, provincia de Buenos Aires, pueda salir adelante del accidente: “Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente”, aseguró en el comunicado vía historia de Instagram.

El reencuentro de Thiago con sus hijas

Además, la influencer relató cómo fue el reencuentro con sus hijas gemelas Aimé y Laia: "Él vio a sus nenas a través de una videollamada, así que también ellas estaban muy muy felices. Cada vez que agarran el teléfono dicen: ‘Papá, papá, papá’".

Este fin de semana, Celis participó, junto a su hermana Mara, de la peregrinación a la Basílica de Luján para rezar por Thiago Medina y poder recomponerse del actual estado de salud y retomar su rutina diaria acompañado de sus seres queridos: “Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes”, se manifestó desde allí.

Tras conocerse los avances en la salud de Thiago, las redes sociales se llenaron de mensajes de aliento y agradecimiento hacia la streamer de Telefe. En sus declaraciones, la joven reconoció el trabajo de los profesionales médicos, el apoyo incondicional de su entorno y subrayó la importancia que tuvo la comunidad de seguidores durante la recuperación.