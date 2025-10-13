Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Ángel Di María y Alejo Veliz tienen cuatro amarillas en este Clausura con Central y están a una tarjeta de ser sancionados con una fecha de suspensión

Dos de los referentes de Central están en capilla. Es que tanto Ángel Di María como Alejo Veliz acumulan cuatro tarjetas amarillas en lo que va del Clausura 2025 y en caso de sufrir una más deberían purgar una fecha de suspensión. El tema es qué pasa si son amonestados el próximo partido.

Ángel Di María recibió sus dos primeras amarillas por sacarse la camiseta en dos goles que convirtió tras su regreso al club luego de 18 años. Tanto en el gol de penal que anotó ante Godoy Cruz 1 a 1 en el Gigante de Arroyito en la primera fecha y en el que le hizo a Newell's, de tiro libre, en la 6ª jornada en el clásico que ganaron los canallas 1 a 0, Fideo fue amonestado por festejo desmedido. Además recibió otras dos tarjetas contra Deportivo Riestra (L) 1-1 y Talleres (L) 1-1.

En tanto Alejo Veliz fue amonestado frente a Atlético Tucumán (L) 0-0, Newell's (L) 1-0, Sarmiento (V) 0-0 en los 45 minutos que se jugaron y Gimnasia (V) 3-0.

Cuándo cumplirían la sanción si los amonestan ante Platense

El próximo compromiso de de los canallas, por la fecha 13 del campeonato, es el domingo 19 de octubre, a partir de las 18 en el Gigante de Arroyito ante Platense. Si Di María o Veliz reciben otra tarjeta amarilla deberían cumplir una fecha de suspensión.

Pero esa sanción no la cumplirían el viernes 24 de octubre, cuando Central complete su partido de la fecha 7 en Junín ante Sarmiento y estarían habilitados para jugar el segundo tiempo ante el Verde.

Por lo cual, si ven la amarilla contra el Calamar, no podrían actuar en la fecha 14, cuando el equipo de Ariel Holan se mida ante Instituto en Córdoba.