Thiago Medina salió de terapia intensiva y se recupera tras el grave accidente en moto

El ex Gran Hermano evoluciona de manera favorable. Ya no necesita asistencia respiratoria ni cuidados intensivos, y pudo reencontrarse con su familia

El ex participante de "Gran Hermano" Thiago Medina sufrió un grave siniestro vial a bordo de su moto

Después de casi tres semanas de angustia e incertidumbre, el joven Thiago Medina —recordado por su paso por Gran Hermano 2022— comienza a dejar atrás los días más difíciles. El último parte médico del hospital confirmó que ya no necesita asistencia respiratoria mecánica ni cuidados intensivos, y que se alimenta por sus propios medios.

Según informó la directora ejecutiva del nosocomio, Dora Agüero , el paciente “atravesó con éxito tres cirugías y evoluciona muy favorablemente”. Además, precisó que Medina “recibe soporte nutricional y asistencia kinésica para recuperar fuerza muscular después de casi tres semanas de internación, y se pudo reencontrar con sus familiares”.

El joven había sido internado el pasado 12 de septiembre , tras sufrir un grave accidente de tránsito cuando circulaba en moto y fue embestido por un automóvil en Francisco Álvarez. En ese momento, su estado era crítico y debieron inducirle un coma farmacológico para atender un hemoneumotórax severo. “El abordaje inicial le salvó la vida porque presentaba uno de los pulmones colapsados”, explicó Agüero.

Un trabajo médico inédito y colectivo

Los partes internos detallan que Thiago sufrió politraumatismos graves, con fracturas múltiples de costillas, colapso pulmonar y lesiones en hígado, páncreas y bazo, que provocaron hemorragias internas. El joven fue sometido a dos cirugías de urgencia —una de ellas incluyó la extracción del bazo— y múltiples transfusiones de sangre.

“La siguiente operación fue realizada con éxito por el equipo de cirugía del hospital, con las doctoras Denise Fastman, jefa del servicio, y Nadia Carsoglio, junto al especialista Celestino Aranda, del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría”, detalló la directora.

Agüero también destacó el esfuerzo del personal médico y no médico que intervino en su recuperación: “El trabajo en red del equipo de salud, emergencias, terapia intensiva, nutrición, infectología, anestesiología, enfermería y kinesiología fue clave. Todos aportaron para que Thiago hoy esté estable”.

Acompañado por su familia y Daniela Celis

Con el joven ya alojado en una habitación general, la directora confirmó que su familia y su expareja Daniela Celisestán junto a él en cada visita. Celis, con quien Thiago tiene dos hijas, mantuvo durante las últimas semanas una fuerte presencia en redes sociales con pedidos de oración y peregrinaciones a Luján.

La recuperación continúa bajo estricta supervisión médica, pero el último parte abre una puerta concreta al optimismo: Thiago Medina superó la etapa más crítica y comienza una nueva fase, marcada por la resiliencia, la compañía familiar y el trabajo colectivo del equipo de salud que lo acompañó desde el primer minuto.