El joven de Roldán intensamente buscado había fallecido atropellado hace semanas en Rosario

La familia de Jonatan Pérez no tenía noticias del joven de 23 años desde el viernes 26 de septiembre, cuando viajó a Rosario para ver a su hijo

Jonatan Pérez, el joven oriundo de Roldán que era intensamente buscado desde hace ya más de 15 días, fue identificado como la víctima de un siniestro vial en la zona de Urquiza y Circunvalación en Rosario. El hombre de 23 años estaba siendo buscado desde la noche del 26 de septiembre y la Fiscalía había emitido una búsqueda de paradero.

El cuerpo de Pérez fue identificado luego de tareas dactiloscópicamente sobre el cuerpo del siniestro que se dio en la madrugada del sábado 27 de septiembre, apenas unas horas después del último contacto con su familia.

Pérez, que tenía residencia en Roldán, llegó a Rosario para visitar a su expareja y su hijo . Cerca de la medianoche intentó cruzar avenida Circunvalación, en su intersección con Urquiza, y fue embestido por una camioneta ploteada. En el parte policial del hecho no se había podido identificar a la víctima, que finalmente terminó siendo el joven de 23 años.

El pedido de la identificado dactiloscópicamente llegó por parte de la Fiscalía de Homicidios Culposos, de la fiscal Mariana Prunotto.

El hecho en Rosario

La Capital daba cuenta de la tragedia del sábado 27 de septiembre cuando un peatón, Jonatan Pérez, perdió la vida tras ser atropellado minutos más tarde de la medianoche en la avenida Circunvalación, a la altura de la intersección con calle Urquiza, en barrio Fisherton.

El siniestro vial se produjo sobre el carril que va hacia el norte de Circunvalación. Personal policial llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba del episodio.

Al llegar al sitio, los agentes constataron que en el lugar ya se encontraba una ambulancia de la empresa CG&L Emergencias, cuyos profesionales informaron que, mientras circulaban por la zona, observaron el accidente, que involucró a una camioneta Fiat Ducato y Pérez. El equipo de emergencias confirmó el fallecimiento del hombre a pie por una fractura de cráneo. Además, presentaba una fractura expuesta en la tibia derecha.