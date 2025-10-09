Thiago Medina recibió el alta médica tras el impactante choque: "Llegó el día tan esperado"

El ex Gran Hermano salió al mediodía del hospital en donde permaneció internado tras el grave choque en moto que lo dejó en estado crítico

Después de cuatro semanas de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina , recibió el alta médica luego del grave accidente de tránsito que sufrió el 12 de septiembre en Moreno. "Ya está, me estoy yendo a casa. Soy libre" , expresó ante la prensa.

El joven de 22 años chocó con su moto contra la parte trasera de un auto . Fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde permaneció varios días en terapia intensiva, sedado y con asistencia respiratoria.

"Cuando me desperté lo primero que pensé fue en tomar el agua y cuando recibí el alta, en ver a mis hijas ", afirmó el ex Gran Hermano y agregó que esta situación límite "te cambia la manera de pensar y de disfrutar la vida".

Una vez recuperado y fuera del hospital, continuó: " Pensé mucho en mis hijas, en querer estar en casa . Ahora veremos qué pasa, el día a día, me tengo que reponer todo, hacer reposo por el choque, pero estamos mejores. Ahora me voy a ver a mis bebés que son lo que más quiero en el mundo"

Al ser consultado por su relación con la madre de sus hijas, Daniela Celis, y los rumores de una propuesta de casamiento, aclaró: "No, nunca lo dije. Si se da más adelante, se va a ver en las redes. Pero bueno, estamos acá".

"Estuve pensando en estudiar arquitectura. Apenas me recupere veré. No tuve miedo, pero me quise recuperar rápido para volver a casa. No voy a volver a usar moto, ya fue", sentenció Medina.

El parte médico

Según el parte médico difundido por el Ministerio de Salud local, Medina “completó una evolución clínica favorable” tras recibir atención permanente de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería.

>> Leer más: Thiago Medina le propuso casamiento a Daniela Celis: "Renació el amor"

La confirmación llegó a través de Daniela Celis, su expareja, quien compartió la noticia en sus redes sociales: “Llegó el día tan esperado. Esto es gracias a ustedes, a cada profesional, al cielo y a todos los que enviaron fuerzas y energías”, escribió la influencer. La madre de sus hijas gemelas Aimé y Laia también difundió el comunicado oficial del hospital, que precisó que la salida de Medina se concretó este jueves a las 12.30.

Cómo fue el proceso de recuperación de Thiago Medina

En los días posteriores al accidente, la situación de Medina fue extremadamente delicada. Los pulmones resultaron los órganos más comprometidos, y las primeras cirugías fueron clave para estabilizarlo. El joven perdió el bazo debido a la extirpación practicada y sufrió lesiones en los riñones, el hígado y los pulmones, además de fracturas en las costillas.

Con el paso de las semanas, su estado mejoró progresivamente. Informes médicos registraron avances en la movilidad y una reducción en la gravedad del cuadro. Su entorno más cercano celebró los logros diarios y la posibilidad de que el ex participante pudiera volver a comunicarse con sus hijas por videollamada, un hecho que generó profunda emoción.

Tras tres cirugías exitosas, el ex participante de Gran Hermano logró salir de terapia intensiva y continuará su rehabilitación en la casa de Daniela Celis, quien lo acompañó durante todo el proceso de recuperación.