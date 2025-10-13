La Capital | Ovación | verde

Cabo Verde dio la sorpresa y se clasificó al Mundial 2026: uno por uno, los 22 equipos que ya tienen pasaje

Fue gracias a la goleada 3-0 sobre Eswatini en el estadio Nacional de Praia, la capital del país, abarrotado con 15.000 personas. Todavía quedan tres cupos directos para equipos africanos.

13 de octubre 2025 · 18:05hs
Cabo Verde dio la sorpresa y se clasificó al Mundial 2026: uno por uno, los 22 equipos que ya tienen pasaje

Cabo Verde hizo historia este lunes y se convirtió en la vigesimosegunda selección que con el billete para participar en el Mundial 2026 gracias a su goleada sobre Eswatini (3-0) en un partido de la última jornada de la primera fase de clasificación africana.

Tuvieron que sufrir, en parte, los 'Tiburones Azules', que habían desperdiciado su primera chance contra Libia el miércoles pasado. Es que los tres goles llegaron en el segundo tiempo, después de una primera mitad cargada de nervios en el que no pudieron sacar diferencias en el estadio Nacional de Praia, la capital del país, abarrotado por 15.000 personas.

Cabo Verde, que fue una colonia portuguesa desde el siglo XV hasta 1975, usó hasta Linkedin para encontrar hijos de emigrantes que sumen a la selección. Y en estas Eliminatorias dejó en el camino a un gigante del continente como Camerún, el país africano con más participaciones en Copas del Mundo de mayores (ocho) y que después de empatar en la última jornada contra Angola (0-0), depende de que República Democrática del Congo pierda o que Uganda no gane para no quedar fuera incluso cuadrangular de repechaje, de marzo de 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/1977796432469061657&partner=&hide_thread=false

Willy Semedo, Dailon Livramento y Ianique dos Santos Tavares, conocido como Stopíra, fueron los autores de los históricos goles de Cabo Verde, un país de poco más de 500.000 habitantes, se convirtió en la segunda nación menos poblada en llegar al Mundial, después de Islandia en Rusia 2018, cuando fue rival de Argentina.

En el Grupo B pelean Senegal y Congo; en el C lidera Benín, seguido por Sudáfrica. Mientras que en el F el puntero es Costa de Marfil, que tiene un punto de ventaja sobre Gabón.

Para ese cuadrangular por el otro cupo africano Burkina Faso ya está clasificado. Níger, Namibia y el segundo del grupo C (Benín, Sudáfrica o Nigeria) ya están eliminados. Los dos lugares restantes se definen este martes entre Camerún, Madagascar, Uganda y el segundo del grupo B (Senegal o República Democrática del Congo).

Todos los seleccionados clasificados al Mundial 2026

Organizadores: Canadá, México y Estados Unidos.

Confederación Sudamericana de Fútbol: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

Confederación Africana de Fútbol: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana y Cabo Verde.

Confederación Asiática de Fútbol: Japón, República Islámica de Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia.

Confederación Oceánica de Fútbol: Nueva Zelanda.

Noticias relacionadas
Facundo Mallo la pisa ante Vélez, donde fue titular en el triunfo de Central sobre el final.

Los 100 partidos de Facundo Mallo: el zaguero uruguayo que llegó a Central en el 2023 y fue campeón

Es por acá, parece decir Lionel Scaloni. El DT de la selección argentina no es amigo de hacer muchas variantes ni de probar tanto, pero ante Puerto Rico haría varios cambios.

Argentina y un nuevo amistoso clase B para ir probando variantes de cara al Mundial 2026

Ángel Di María y Alejo Veliz acumulan cuatro amarillas en Central en el torneo,

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Maher Carrizo abrió el marcador para Argentina ante México en el Mundial sub-20.

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Ver comentarios

Las más leídas

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Lo último

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newells jugará contra Argentinos?

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newell's jugará contra Argentinos?

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario

La familia de Jonatan Pérez no tenía noticias del joven de 23 años desde el viernes 26 de septiembre, cuando viajó a Rosario para ver a su hijo
El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario
El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu
La Ciudad

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

Caren Tepp: Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe
politica

Caren Tepp: "Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe"

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario

Así fue el emotivo reencuentro con sus familiares de los rehenes argentinos liberados en Gaza

Así fue el emotivo reencuentro con sus familiares de los rehenes argentinos liberados en Gaza

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado
POLICIALES

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Multimillonario robo en una sucursal de Pago Fácil en barrio Echesortu

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Ovación
¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newells jugará contra Argentinos?

Por Rodolfo Parody
Ovación

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newell's jugará contra Argentinos?

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newells jugará contra Argentinos?

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newell's jugará contra Argentinos?

Los 100 partidos de Facundo Mallo: el zaguero uruguayo que llegó a Central en el 2023 y fue campeón

Los 100 partidos de Facundo Mallo: el zaguero uruguayo que llegó a Central en el 2023 y fue campeón

Cabo Verde dio la sorpresa y se clasificó al Mundial 2026: uno por uno, los 22 equipos que ya tienen pasaje

Cabo Verde dio la sorpresa y se clasificó al Mundial 2026: uno por uno, los 22 equipos que ya tienen pasaje

Policiales
Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero
Policiales

Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

La nueva cárcel de Coronda absorbió casi la totalidad del aumento de presos federales

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: La hidrovía no va a ser una autopista del crimen

Patricia Bullrich presentó el Plan Río Paraná: "La hidrovía no va a ser una autopista del crimen"

Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña

Investigan un robo como antesala del crimen de un adolescente cerca de barrio Ludueña

La Ciudad
El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu
La Ciudad

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Los docentes de la UNR adhieren al paro nacional de este martes

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Turismo: Javkin dijo que Rosario lidera la oferta cultural en Argentina

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Nobel de Economía 2025 para un trío por investigaciones sobre innovación y crecimiento
Información General

Nobel de Economía 2025 para un trío por investigaciones sobre innovación y crecimiento

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes
LA CIUDAD

Incendio en pleno centro: ardió un colectivo en Salta y Corrientes

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Bicicletas públicas: Rosario implementa el abono por una hora

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo
Información General

Quini 6: de dónde son y cuánto se llevaron los ganadores del último sorteo

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día
La Ciudad

Rosario reafirma su identidad cultural con la Feria del Libro: la programación día por día

El Instituto Politécnico vuelve a mostrar su museo de máquinas y motores
La Ciudad

El Instituto Politécnico vuelve a mostrar su museo de máquinas y motores

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra
La Ciudad

Las peatonales Córdoba y San Martín suman nuevas islas de sombra

Para comer mejor: comienza la Semana de la Agricultura Urbana
La Ciudad

Para comer mejor: comienza la Semana de la Agricultura Urbana

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro
La Ciudad

Turismo receptivo: Rosario vive el mejor octubre en más de un lustro

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno
Política

Luis Caputo negó la dolarización y aseguró que Estados Unidos respalda al gobierno

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4: 96 quieren reemplazar a Bailaque
La Ciudad

Récord de aspirantes al juzgado federal N° 4: 96 quieren reemplazar a Bailaque

Facundo Guch: Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Facundo Guch: "Fue hermoso meter un gol en el Coloso y un desahogo"

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez
Ovación

El exabrupto de Barros Schelotto contra Holan: qué explicación dio el DT de Vélez

La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: Las palabras escasean por el nudo en la garganta
Ovación

La emotiva carta de Nacho Russo tras la muerte de su papá: "Las palabras escasean por el nudo en la garganta"

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana
La Ciudad

Tras la tormenta, vuelve el sol: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos
Economía

Reapareció el gurú rosarino del blue y cantó retruco: "El dólar va a bajar, hay que invertir en pesos"

El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre
Información General

El polémico video que compartió el gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Región

Realizaron el primer operativo para garantizar trasplantes durante el cierre del aeropuerto de Rosario

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 60 mil personas en el Gran Rosario tienen más de un empleo para sortear la crisis

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica
La Ciudad

La atención en salud mental creció 30% en Rosario: adolescentes, la población más crítica