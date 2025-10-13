Cabo Verde dio la sorpresa y se clasificó al Mundial 2026: uno por uno, los 22 equipos que ya tienen pasaje Fue gracias a la goleada 3-0 sobre Eswatini en el estadio Nacional de Praia, la capital del país, abarrotado con 15.000 personas. Todavía quedan tres cupos directos para equipos africanos. 13 de octubre 2025 · 18:05hs

Cabo Verde hizo historia este lunes y se convirtió en la vigesimosegunda selección que con el billete para participar en el Mundial 2026 gracias a su goleada sobre Eswatini (3-0) en un partido de la última jornada de la primera fase de clasificación africana.

Tuvieron que sufrir, en parte, los 'Tiburones Azules', que habían desperdiciado su primera chance contra Libia el miércoles pasado. Es que los tres goles llegaron en el segundo tiempo, después de una primera mitad cargada de nervios en el que no pudieron sacar diferencias en el estadio Nacional de Praia, la capital del país, abarrotado por 15.000 personas.

Cabo Verde, que fue una colonia portuguesa desde el siglo XV hasta 1975, usó hasta Linkedin para encontrar hijos de emigrantes que sumen a la selección. Y en estas Eliminatorias dejó en el camino a un gigante del continente como Camerún, el país africano con más participaciones en Copas del Mundo de mayores (ocho) y que después de empatar en la última jornada contra Angola (0-0), depende de que República Democrática del Congo pierda o que Uganda no gane para no quedar fuera incluso cuadrangular de repechaje, de marzo de 2026.

Willy Semedo, Dailon Livramento y Ianique dos Santos Tavares, conocido como Stopíra, fueron los autores de los históricos goles de Cabo Verde, un país de poco más de 500.000 habitantes, se convirtió en la segunda nación menos poblada en llegar al Mundial, después de Islandia en Rusia 2018, cuando fue rival de Argentina.

En el Grupo B pelean Senegal y Congo; en el C lidera Benín, seguido por Sudáfrica. Mientras que en el F el puntero es Costa de Marfil, que tiene un punto de ventaja sobre Gabón. Para ese cuadrangular por el otro cupo africano Burkina Faso ya está clasificado. Níger, Namibia y el segundo del grupo C (Benín, Sudáfrica o Nigeria) ya están eliminados. Los dos lugares restantes se definen este martes entre Camerún, Madagascar, Uganda y el segundo del grupo B (Senegal o República Democrática del Congo). Todos los seleccionados clasificados al Mundial 2026 Organizadores: Canadá, México y Estados Unidos. Confederación Sudamericana de Fútbol: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia. Confederación Africana de Fútbol: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana y Cabo Verde. Confederación Asiática de Fútbol: Japón, República Islámica de Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia. Confederación Oceánica de Fútbol: Nueva Zelanda.