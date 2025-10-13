El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

Fue en Mendoza al 4200. Se constató el ingreso de personas durante la madrugada de este lunes, pero esta tarde se confirmó que no falta dinero en las cajas fuertes

Un local destinado al cobro de impuestos y servicios dela cadena Pago Fácil de Mendoza al 4200, en barrio Echesortu , estuvo en el centro de la escena este lunes cuando los encargados denunciaron un robo millonario . Sin embargo, en horas de la tarde se confirmó que no hay faltante de dinero en las cajas fuertes.

Durante la mañana de este lunes, trascendió que delincuentes habrían ingresado al local durante la madrugada, cortado suministro de energía para dejar fuera juego al sistema de alarma y así poder sustraer una suculenta cantidad de dinero, que rondaría en los 100 millones de pesos.

Sin embargo, en las primeras horas de la tarde acudió al local un cerrajero de bóveda que, junto al encargado del lugar y a la policía, verificaron que no hay faltante de dinero en el lugar.

Por otro lado, si bien se constató el ingreso de personas durante la madrugada, las autoridades y los encargados del local confirmaron que en las cajas fuertes no se registró una sustracción de dinero.

El robo que no fue

En un primer momento se sostuvo que el supuesto atraco había sido perpetrado bajo la modalidad de “escruche”, es decir cuando el local estaba cerrado al público y no había empleados en el lugar.

Sin embargo, llamó la atención que ningún vecino, en una zona muy transitada de Echesortu, tomó conocimiento de lo ocurrido hasta que advirtieron la llegada de la Policía. Tampoco eran visibles daños en el frente del local.

Según se podía apreciar desde la calle, el sitio cuenta con cámaras de videovigilancia en el frente, pero no se pudo confirmar si funcionaban correctamente.