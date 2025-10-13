La Capital | Ovación | Argentina

Argentina y un nuevo amistoso clase B para ir probando variantes de cara al Mundial 2026

La selección argentina, con Lionel Messi en el banco, se midetes el marcon Puerto Rico en Miami en el cierre de la ventana de amistosos. Debutaría Aníbal Moreno.

13 de octubre 2025 · 16:24hs
Es por acá, parece decir Lionel Scaloni. El DT de la selección argentina no es amigo de hacer muchas variantes ni de probar tanto, pero ante Puerto Rico haría varios cambios.

Argentina cierra la ventana internacional de octubre con un amistoso que se parece más a un entrenamiento que a otra cosa. Enfrenta este martes a las 21, en el Chade Stadium de Inter Miami, a Puerto Rico, que no logró clasificar en su grupo y por lo tanto, como Venezuela, no jugará el Mundial 2026.

Todo parece indicar que se producirán tres debuts en la selección de Lionel Scaloni, dos probablemente de titulares, y que Lionel Messi irá al banco.

El viernes pasado, también en Miami pero en el Hard Rock Stadium, Argentina superó 1 a 0 a la Vinotinto, que estuvo muy cerca de ir al Repechaje en las eliminatorias sudamericanas, pero que al no lograrlo cortó el ciclo de Fernando Batista e inicio el de Oswaldo Vizcarrondo. El gol lo hizo Giovani Lo Celso, que no estaría hoy entre los once.

La idea de Scaloni es siempre poner lo mejor que tiene, sean partidos oficiales como amistosos. En esta ocasión parece que romperá un poco la regla, pero tampoco desarmará su base.

Los que repiten y los nuevos

En el arco estaría de nuevo entonces Emiliano Martínez, mientras que los laterales volverían a estar Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico. A la zaga volvería Nicolás Otamendi por el Cuti Romero y seguiría Leonardo Balerdi, aunque también podría entrara Lautaro Rivero, el juvenil de River que haría su estreno.

En el medio Scaloni cambiará todo. Sin Lo Celso, Leandro Paredes y Enzo Fernández (desafectado por una molestia), retornarán dos habituales titulares como Rodrido De Paul y Alexis Mac Allister, mientras que la gran novedad será la presencia del surgido en Newell’s Aníbal Moreno, hoy en Palmeiras.

Y adelante dejarían su lugar los 9 Lautaro Martínez y Julián Alvarez, para que entren Giuliano Simeone y el otro debutante absoluto, compañero de Moreno: José López. Y seguiría Nico Paz.

La probable de la selección argentina

Argentina formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi o Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone, José Manuel López y Nico Paz.

Por lo tanto, Messi tampoco estará desde el vamos ante los centroamericanos pero sí sumaría minutos en el complemento luego de ni siquiera ir al banco ante Venezuela. Al día siguiente de ese encuentro jugó los 90 minutos en el partido de liga de Inter Miami ante Atlanta United, convirtiendo dos goles.

Este partido debió jugarse en Chicago pero por protestas de inmigrantes, y la baja venta de entradas, se trasladó a Miami. Todo un tanto desprolijo para este amistoso clase B para Scaloni, que habrá que ver qué tanto le sirve.

Festejo en el estadio Nuevo España, después de la joya de Facundo Marín. Gran victoria de Central Córdoba.

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Ángel Di María y Alejo Veliz acumulan cuatro amarillas en Central en el torneo,

Atento Central: cuándo cumplirían su sanción Di María y Veliz si son amonestados con Platense

Maher Carrizo abrió el marcador para Argentina ante México en el Mundial sub-20.

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

Central y Newells miran la tabla anual hacia el final del torneo Clausura.

Caliente disputa para el final del Clausura: las definiciones en los dos extremos de la tabla anual

