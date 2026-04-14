"The Pitt" termina su segunda temporada y se consagra como la serie del momento

El drama médico protagonizado por Noah Wyle estrena su capítulo final este jueves 16 y se ratifica como una de las ficciones más potentes del presente

“The Pitt” , protagonizada por Noah Wyle, llega al final de su segunda temporada. El capítulo quince se podrá ver desde este jueves 16 a la noche en HBO Max y cerrará la entrega que consagra a la serie como una de las ficciones más potentes del presente. Un repaso sin spoilers por esta producción incómoda, filosa y, sobre todo, profundamente entretenida.

De afuera, “The Pitt” puede parecer una pereza narrativa derivada directamente de “ER”, el drama médico por excelencia que revolucionó la televisión de los noventa e inauguró el subgénero como tal. Una búsqueda de algunos de sus referentes (Wyle pero también Scott Gemmill y John Wells, guionistas y productores) de revivir cierta gloria del pasado. Sin embargo, la serie retoma lo mejor del formato para dialogar intensamente con la coyuntura.

Durante las últimas décadas, las ficciones situadas en hospitales (grandes tanques populares como “Grey’s Anatomy”) se centraron en los conflictos afectivos entre los personajes, y los casos raros y espectaculares. Si bien la realidad aparecía indefectiblemente a través de los pacientes, el foco narrativo estaba en otro lado. En este sentido, “The Pitt” recupera un aspecto clave de “ER” y lo pone en el centro: ser una producción de ambición realista que busca dar cuenta de las vicisitudes y complejidades de los trabajadores de la salud en primera línea de atención. No hace falta más drama que el que es propio de la guardia.

Por eso, la serie se encarga de construir sus pilares sobre un sistema al borde del colapso (muchos pacientes, poco personal), que pone en situación de vulnerabilidad y máxima presión a los trabajadores de salud. Un grupo que además enfrenta las secuelas traumáticas de haber atravesado la pandemia en primera línea, lo cual implicó en muchos casos haber sido testigo de la muerte de compañeros y referentes.

La ficción de HBO Max propone además una estructura original: cada episodio corresponde a una hora reloj de una guardia de quince horas en un hospital público de la ciudad de Pittsburgh, comandada por el doctor Michael “Robby” Robinavitch (Wyle). Es una apuesta osada en los tiempos que corren. Mientras la norma demanda que haya acción desde el comienzo, “The Pitt” va construyendo la tensión de a poco hasta estallar totalmente.

Las dos temporadas siguieron esta dinámica con eficacia. La primera parecía ser un día normal en la guardia, pero con un detalle particular: era el aniversario del fallecimiento del mentor de Robby, víctima fatal del Covid. La jornada transcurre con sus desafíos habituales, hasta que ocurre un hecho extraordinario aunque no infrecuente en ese país: un tiroteo masivo en un festival de música, que inunda la guardia de pacientes críticos.

En la segunda, hay un elemento que desde el comienzo pone al espectador atento en alerta: la guardia transcurre un 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. Una jornada marcada por fiestas, reuniones familiares y uso de pirotecnia. Muchas cosas pueden salir mal. El espectador, ya conocedor de la estructura de la serie, se pone alerta y todo el tiempo se pregunta por dónde va a explotar esta vez. Cada paciente se vuelve un potencial catalizador de un conflicto desequilibrante.

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"The Pitt" temporada dos: la procesión va por dentro

Hacia mitad de la temporada, parece que se desata en la guardia el caos central. Una crisis externa que genera crisis logísticas y amplifica los desafíos. Pero ese evento es apenas una distracción, un anzuelo. Es otra cosa lo que se cocina a presión en esta tanda de episodios: la salud mental de los personajes, y en particular la de Robby.

Esta entrega se centra en cómo estar dentro de un sistema al borde de sí mismo también apura los bordes propios, genera abismos en la subjetividad. Cada personaje tiene su propia mochila personal y hace equilibrio en una cuerda floja mientras el entorno les tira con de todo. Además, el tejido social roto y las violencias en aumento hacen mella sobre toda estructura de contención, como un hospital.

Capítulo a capítulo, paciente a paciente, “The Pitt” da cuenta de problemáticas propias del sector como la falta de camas de internación o la falta de cobertura de salud de los pacientes (que especulan con no tratarse ante la posibilidad de generar una deuda impagable), las dificultades de acceso que enfrentan pacientes con obesidad o con discapacidad, el aumento de la violencia física hacia personal de la salud, el crecimiento del escepticismo médico (expresado por ejemplo en intoxicaciones por recurrir a tratamientos alternativos), o las complejidades de incorporar tecnología como la IA en la tarea.

Pero también aparecen cuestiones macro como la presencia de ICE (las polémicas autoridades de migración del gobierno de Trump) en la vida cotidiana. Todo tiene consecuencias concretas sobre el sistema, y por lo tanto sobre los trabajadores y los pacientes. En el medio, hay trayectorias vitales que se descolocan y vidas que se pierden. Médicos que pueden cuidar de otros pero jamás de sí mismos.

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La guardia que relata la temporada dos es también el último día de Robby en el hospital antes de tomarse un período sabático para irse de viaje en moto. A todas luces, una huída absoluta de sí mismo que hace cada vez más evidente su voluntad autodestructiva. Esta vez se ve a un Robby oscuro, poco empático, enojado, desencantado. Y eso le permite a Wyle desplegar nuevamente sus tremendas cualidades de actor dramático.

Ante la partida inminente de Robby, jefe de guardia, se suma una nueva médica que lo reemplazará en el rol: la Dra. Al-Hashimi, interpretada por la siempre espectacular Sepideh Moafi. Aunque en apariencia es una profesional muy segura de sí misma, serena y estable, de a poco va también mostrando su borde.

La temporada dos enfrentaba el reto enorme de, en primer lugar, estar a la altura de sí misma. No es frecuente que una serie nueva sea tan ampliamente reconocida desde su primera temporada como ocurrió con “The Pitt”, con numerosos premios y el visto bueno total del público (ya es una de las más vistas de la historia de Hbo). Y a todas luces, alcanzó ese objetivo y hasta podría decirse que lo superó. Sin apelar a fórmulas ni limitarse a los lugares cómodos que le permitieron el éxito, la ficción redobló su propia apuesta y se animó a profundizar sobre los cimientos erigidos en la primera entrega.

De esta manera, y con actuaciones más que sólidas a lo largo y ancho del elenco, la serie logra convocar cada vez más espectadores en todo el mundo, incluso quienes no suelen sentirse apelados por este subgénero. Un producto muy entretenido, de calidad, a contramano del algoritmo y a la vez intensamente contemporáneo.