Taylor Swift en Argentina: las curiosas exigencias para sus shows

Taylor Swift llegó a la Argentina para presentar "The Eras Tour" en el Estadio River Plate

En su gira mundial, “The Eras Tour”, Swift se destaca por sus presentaciones llenas de sorpresas y con un nivel de producción extraordinario. Teniendo en cuenta la calidad de los conciertos que brinda la cantante de “Shake It Off”, la lista de pedidos para los camerinos de su estadía en Argentina no resulta incoherente.