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Newell's sueña con una salida que sea con rostro feliz y el gusto nuevo del triunfo

Newell’s sigue sin ganar y la visita a Lanús de este martes no es el mejor escenario para sumar tres puntos muy necesarios. Pero hay señales para creer

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

17 de marzo 2026 · 06:10hs
Newells deja la cancha del Coloso tras el empate con Platense sin alegría. Quiere conseguirla en Lanús.

Leo Vincenti

Newell's deja la cancha del Coloso tras el empate con Platense sin alegría. Quiere conseguirla en Lanús.

Newell’s volverá a jugar y la urgencia es la de siempre. Es que pasó Platense y el empate 1 a 1 apenas le sirvió para ponerle fin a la sucesión de derrotas. La deuda continúa. Se disputó la mitad del torneo y sigue sin ganar. Permanece en el último puesto de la tabla anual y su promedio es de los peores del torneo.

Está claro cuál es el resultado que precisa. Pero Lanús, el rival de esta tarde-noche de martes, a las 19, no es precisamente el que más le conviene para aspirar a un triunfo. El campeón de la Recopa Sudamericana es muy superior. La esperanza, recortada en la Lepra pero esperanza al final, es que en el fútbol no siempre prevalece la lógica. Existen circunstancias y factores que alteran el orden de lo previsto.

Por qué no entonces mantener viva la ilusión sobre lo que pueden hacer Frank Kudelka y sus futbolistas en el estadio de La Fortaleza. No esa clase de expectativa que se reduce a creer porque sí. Si no justificada en hechos que fueron apareciendo desde que Newell’s cambió de entrenador. Esos síntomas que fueron surgiendo, mínimos, pero saludables al fin.

El fútbol vertical que pensó Kudelka

Kudelka es un entrenador con la trayectoria y el conocimiento suficientes para idear un plan que contrarreste el juego intenso y ambicioso de Lanús. Una propuesta que sea ingeniosa y útil para aprovechar los espacios que otorgue en la búsqueda de los tres puntos el Granate, por ahora a fuera de la zona de clasificación a la fase final.

Pese a su identidad futbolística, Kudelka dejó en claro en el partido contra Platense que no se aferra a una idea. Que es capaz de proponer un juego diferente, cediendo protagonismo y resignando posesión, eligiendo un estilo vertical. Una puesta en escena parecida que puede llegar a repetir en la cancha del Granate.

>> Leer más: Lanús vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

De a ratos, durante la fecha pasada, dio indicios de que se internalizó la idea del entrenador. La Lepra no la sostuvo en el tiempo. Y le faltó mayor profundidad para crear situaciones de peligro. Pero hay una idea. Falta desplegarla mejor.

La incorporación de Walter Mazzantti, quien sumó sus primeros minutos con la camiseta rojinegra en el partido anterior, es otro hecho auspicioso y sobre el cual hay expectativas de que sea una opción interesante en el ataque.

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Walter Mazzantti debut&oacute; de buena forma en Newell's. Puede ser titular en cancha de Lan&uacute;s.

Walter Mazzantti debutó de buena forma en Newell's. Puede ser titular en cancha de Lanús.

Si por lo visto la intención es que Newell’s despliegue un ataque directo, el delantero llegado de Independiente se encuentra en condiciones de sacar provecho de ese juego en base a su velocidad. Sea desde el comienzo, si es que Kudelka finalmente lo incluye entre los titulares. O si le toca ingresar durante el enfrentamiento ante el Granate.

Hasta acá, los argumentos a partir de los cuales es posible soñar con fundamento que a Newell’s le puede ir bien en Lanús. Son pocos, pero existen, y desde los cuales solo queda construir para la conformación de un conjunto competitivo.

Claro que lo imprevisto le puso una piedra en el camino. Facundo Guch no jugará. Una contusión en el muslo izquierdo a causa de un golpe lo dejó al margen. Este es un problema grande para Newell’s. Porque el juvenil, ubicado de volante ofensivo por el centro, fue clave ante Platense, con gambetas, velocidad y un gol de tiro libre.

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Facundo Guch tuvo un buen desempe&ntilde;o contra Platense. Se lesion&oacute; y no estar&aacute; contra Lan&uacute;s.

Facundo Guch tuvo un buen desempeño contra Platense. Se lesionó y no estará contra Lanús.

Con Mazzantti listo para jugar desde el inicio, sobre una de las bandas, y con Luciano Herrera preparado para jugar sobre la otra, Walter Núñez puede llegar a desplazarse hacia el centro para cumplir el rol de Guch.

En la previa hay razones suficientes para considerar que Lanús es el favorito, entendiendo en toda su dimensión la complejidad de la presentación rojinegra en el conurbano bonaerense.

La ambición ofensiva y cualidades del equipo de Mauricio Pellegrino le demandará a la Lepra ajustar su funcionamiento defensivo.

Fallas costosas en defensa

En ese aspecto, tiene varios desafíos. Corregir las llegadas rivales por el costado donde marca Armando Méndez. Que los zagueros Saúl Salcedo y Nicolás Goitea no pierdan las marcas, especialmente en las pelotas por arriba. Y que los futbolistas contrarios encuentren mayores dificultades para avanzar.

>> Leer más: La cruda realidad: Newell's juega un torneo reducido de siete equipos para evitar dos descensos

En síntesis, cuestiones a remediar para que Newell’s, el conjunto más goleado del torneo, mantenga su arco en cero por primera vez en un partido del Apertura y crezca la chance de una victoria. El presente se lo demanda.

Las formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich; Feliñe Peña Biafore y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Bruno Cabrera y Ramiro Carrera; Dylan Aquino. DT: Mauricio Pellegrino.

Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea y Gabriel Risso Patrón; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Walter Núñez y Luciano Herrera; Juan Ignacio Ramírez. DT: Frank Kudelka.

Hora y TV: 19, Espn Premium.

Estadio: Lanús.

Arbitro: Bruno Amiconi.

Predominio y aquel gol del Colo Ramírez

Newell’s tiene muy buenos antecedentes en La Fortaleza, el estadio de Lanús. Las cinco veces que lo visitó obtuvo cuatro triunfos y solo una derrota. La última vez que jugaron, el conjunto rojinegro venció por 2 a 0, en enero de 2024.

El segundo tanto leproso fue de su actual número nueve, Juan Ignacio Ramírez. La apertura fue de Brian Aguirre. Los otros triunfos: 3-1 y 2-1 (2021) y 4-2 (2020). La única caída: 0-1 (2023).

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