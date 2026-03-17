Los quirófanos del Heca duplicarán su capacidad para hacer cirugías programadas

El viernes pasado se abrieron los sobres de la licitación para realizar las obras. El presupuesto oficial es de 730 millones de pesos.

Cuando terminen las obras, el Heca tendrá a sus seis quirófanos funcionando a pleno.

Emblema de la salud pública de la ciudad, el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) renovará sus seis quirófanos este año . La semana pasada se abrieron los sobres de las obras que demandarán una inversión de 730 millones de pesos. Finalizados los trabajos, los seis quirófanos podrán trabajar de forma simultánea y se duplicará el número de cirugías programadas para responder al crecimiento de la demanda de atención .

El hospital de Pellegrini al 3200 se inauguró en abril de 2008, cuando se concretó la mudanza de la vieja sede de Mitre al 2800. Desde entonces, en casi 20 años, los quirófanos no habían sido renovados en forma integral. La obra permitirá que, por primera vez desde la inauguración del efector, los seis quirófanos del centro asistencial puedan funcionar de manera simultánea , ya que por cuestiones de logística y mantenimiento algunos permanecían inactivos.

Los trabajos fueron anunciados por el intendente Pablo Javkin durante la apertura de sesiones en el Concejo Municipal, hace 12 días. En esa oportunidad, el mandatario local aseguró que "para fin de año se habrán renovado y modernizado totalmente los seis quirófanos" del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

El jueves pasado, en el auditorio del centro de salud se abrieron los sobres para la licitación de los trabajos que incluyen impermeabilización de techos, pintura, climatización de aire, cambios de pisos y revestimientos , incorporación de nuevas puertas automáticas, renovación del sistema eléctrico y de gases medicinales y emplomado de muros para protección radiológica.

Las obras tienen un presupuesto oficial de 730 millones de pesos y un plazo de realización de 240 días corridos, es decir unos 8 meses, de acuerdo al pliego de licitación. Los trabajos se realizarán en dos etapas, afectando en cada una a tres de los seis quirófanos, por lo cual en principio no será necesario suspender la atención.

En abril del año pasado, en los quirófanos del Heca se realizaron obras para mejorar el sistema de climatización de cada una de las unidades. Las obras que se podrán en marcha ahora, completarán esos trabajos.

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Mejoras para toda la red

Dos empresas presentaron su propuesta para desarrollar los trabajos de renovación de los quirófanos. PH Constructora, encargada de la reforma de las oficinas del Centro de Defensa Penal y del comedor universitario del área Salud, entre muchas obras privadas, y Derosario Servicios, encargada de la ampliación del Centro Mangrullo y del Centro Cultural Fontanarrosa.

“Es una obra muy importante para la Red de Salud Pública. Cuando finalice, por primera vez desde la inauguración del hospital vamos a tener los seis quirófanos del Heca funcionando plenamente en simultáneo, lo que nos va a permitir ampliar la capacidad de respuesta y aumentar la cantidad de cirugías en un hospital que es referencia para toda la región", destacó la secretaria de Salud del municipio, Soledad Rodríguez.

La funcionaria explicó también que los trabajos se realizan por etapas "para garantizar que la atención de la red quirúrgica nunca se detenga, algo que para nosotros es central”.

Se estima que los trabajos comenzarán el mes próximo, finalizando a fines de este año.

Durante el pasado año el Heca realizó 2.201 cirugías de urgencia y 1.717 cirugías programadas. Con los seis quirófanos funcionando, se estima, se duplicarán las cirugías programadas superando las 3 mil por año, lo que permitirá dar respuesta al crecimiento de la demanda que experimenta el sector público de la salud en Rosario, que durante el año pasado se incrementó un 25 por ciento, de acuerdo a datos del municipio.

Sólo durante el 2025, los centros de salud municipales registraron 1.128.412 consultas.

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Pionero en la salud pública

El hospital de emergencias es un centro de salud de referencia para la atención de urgencias y de alta complejidad en todo el sur provincial. El centro de salud lleva el nombre de Clemente Álvarez, un médico nacido en España y radicado en Rosario a fines del 1800, y uno de los primeros profesionales y directores del llamado Hospital Rosario.

Este centro asistencial fue el primer efector público de la ciudad, abierto el 24 de junio de 1898 como maternidad y para la asistencia de niños. Unos años después, y acompañando el aumento exponencial de la población local, el centro de salud se convertirá en un hospital general que a mediados del nuevo siglo tomaría el nombre de Clemente Alvarez.

Los antecedentes del hospital como centro de atención de emergencias surgen en 1976. El proyecto de creación de un hospital de emergencias fue apalancado por la realización de la Copa Mundial de Fútbol de 1978, de la cual la ciudad participó como subsede.

El 27 de abril de 1978 quedó inaugurada la obra bajo el nombre actual de Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez”, proyectándose como un hospital de emergencia, trauma y alta complejidad clínico quirúrgica atendiendo a pacientes de la ciudad y de zonas aledañas.

Lo demás es historia más reciente, en 2008 el hospital dejó su edificio de Mitre al 2800 para empezar a funcionar en la manzana formada por las calles Pellegrini, Cochabamba, Crespo y Vera Mujica. Finalmente en abril de 2008 se efectúa el traslado de todas las áreas y el personal del hospital al nuevo edificio y comienza la prestación de servicios.