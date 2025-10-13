Taylor Swift anunció una serie y una película de "The Eras Tour": todo lo hay que saber

Además de su ya conocida película, la artista anunció la grabación del show completo con el set de “The Tortured Poets Department” y una docu-serie del detrás de escena del tour más rompe records de la historia

A Taylor Swift le fascinan las sorpresas y a tan solo 10 días del lanzamiento de su último álbum , anunció un nuevo proyecto que causó furor en internet. Para despedir la etapa más intensa de su carrera, la artista estrenará una serie documental y la película completa del “The Eras Tour”, dos producciones cinematográficas prometedoras para sus fanáticos y los aficionados de la música en general.

“Era el final de una era y lo sabíamos” , expresó la artista al compartir el anuncio en sus redes sociales. “Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas” , manifestó. Aunque en 2023 la estrella pop ya había lanzado una película de “The Eras Tour” , en esta ocasión decidió elevar la apuesta.

El anuncio de Swift trae dos sorpresas . Por un lado, presenta “The Eras Tour. The Final Show”, la grabación del show completo que incluye la totalidad del set de “The Tortured Poets Department” , disco que se estrenó en el medio de la gira y fue incluido desde abril de 2024 al repertorio. Esta parte del espectáculo no había entrado en la película de 2023. Por el otro, lanzará una serie documental de 6 capítulos llamada “The End of an Era”, donde se mostrará el detrás de escena de su icónica gira.

“Permitimos a cineastas capturar este tour y todas las historias entretejidas a los largo a medida que avanzaba”, contó la artista. Las producciones prometen adentrar a los espectadores al mundo de la cantante durante la gira que más récords rompió en la historia de la música.

Cuándo y dónde ver la serie y la película de Taylor Swift

Afortunadamente para sus fanáticos, los lanzamientos de Taylor Swift tendrán su estreno este mismo año. Según anunció la artista en sus redes, la película del show completo y los dos primeros episodios de la serie documental estarán disponibles a partir del 12 de diciembre.

Las producciones fueron pensadas para el streaming y la plataforma elegida para reproducirlas será Disney+. Actualmente, la película de 2023 del “The Eras Tour” también se encuentra en la plataforma.