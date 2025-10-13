Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en semifinales

El equipo dirigido por Diego Placente venció a México en cuartos de final e irá por un boleto en la gran final de la Copa del Mundo juvenil

Maher Carrizo abrió el marcador para Argentina ante México en el Mundial sub-20.

La selección argentina sub-20 se mantiene a paso firme tras la victoria 2-0 frente a México por los cuartos de final del Mundial sub-20 de Chile 2025. El equipo dirigido por Diego Placente alcanzó las semifinales y buscará cortar una extensa racha sin títulos en la categoría.

Luego de ganar sus tres partidos en la fase de grupos y golear a Nigeria en octavos, no perdió pisada y se impuso ante su par mexicano, conservando el mote de candidato a la gloria juvenil . Maher Carrizo abrió la cuenta en la noche del sábado y el ex-Newell's Mateo Silvetti sentenció la victoria en el estadio Nacional de Santiago.

Los de Placente tendrán una parada brava por delante, ya que enfrentarán nada más ni nada menos que a Colombia , que eliminó a España en cuartos. Este duelo sudamericano definirá a uno de los finalistas, mientras que el otro saldrá del cruce entre Marruecos y Francia.

El partido entre la Argentina y Colombia por las semifinales del Mundial de Chile se jugará este miércoles 15 de octubre, a las 20, en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos.

El vencedor de este encuentro enfrentará en al ganador de Marruecos y Francia en la gran final para definir al campeón de la Copa del Mundo juvenil.

Cómo ver en vivo Argentina-Colombia

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentro Play, Flow y Directv Go.