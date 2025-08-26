La Capital | Zoom | Taylor Swift

Taylor Swift deja de ser soltera: anunció su casamiento con Travis Kelce

El anuncio que hizo la cantante en su cuenta de Instagram recibió 20 millones de "Me gusta" en seis horas

26 de agosto 2025 · 20:59hs
Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron ante 20 millones de testigos. Esa es la cantidad de "Me gusta" que reunió en seis horas la publicación que hizo la cantante en su cuenta de Instagram, en la que muestra el momento en que el jugador de fútbol americano le pidió casamiento a la cantante.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan", fue el mensaje de Taylor en redes sociales, junto a un carrusel de fotos de la pareja en un jardín repleto de flores. Y, por supuesto, con el primer plano del anillo de compromiso que Travis le entregó al pedir su mano, que según la revista People fue diseñado por Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry.

La cantante de Pensilvania y el jugador de Kansas City Chiefs, ambos de 35 años, se pusieron de novios en 2023, relación que se confirmó cuando Taylor fue a ver un partido desde el palco de la familia Kelce.

Taylor Swift es una de las grandes estrellas mundiales de la música, y lo demuestra en su Instagram, que suma más de 280 millones de seguidores. Con Travis Kelce conforman una de las parejas más populares de Estados Unidos, ya que él está muy lejos de ese número de fanáticos pero muchos envidiarían sus 7 millones de seguidores.

Taylor viene de anunciar la salida de su nuevo disco, "The Life of a Showgirl", y a fines del año pasado terminó "The Eras Tour", la gira de mayor recaudación en la historia: en 22 meses dio 149 conciertos, a los que asistieron 10 millones de espectadores y que recaudó 2.000 millones de dólares.

