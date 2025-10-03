La Capital | Zoom | Taylor Swift

Taylor Swift estrenó "The Life of a Showgirl", un vistazo detrás del telón

Con una producción destacada y letras rebeldes, la magia de su storytelling vuelve a ser el foco de su duodécimo álbum

3 de octubre 2025
The Life of a Showgirl es el nuevo álbum de Taylor Swift

"The Life of a Showgirl" es el nuevo álbum de Taylor Swift

Este viernes 3 de octubre podría verse como cualquier otro viernes, pero no lo es. Es que Taylor Swift estrenó su duodécimo álbum de estudio, “The Life of a Showgirl” y todo el mundo se dejó hipnotizar por su brillante narrativa. Con una producción magnética y letras inesperadas, la artista eleva su propia vara y se sigue desafiando artísticamente.

Después de la ansiosa expectativa de sus seguidores, el nuevo proyecto de Swift mostró que vale la pena esperar por lo que vale la pena tener. El anuncio del disco se había hecho en agosto, después de una serie de pistas y su posterior anuncio oficial en el podcast “New Heights” en manos de su prometido Travis Kelce y su cuñado Jason Kelce. Hasta este viernes, no se había sabido más que el título de las canciones y la estética del álbum.

El detrás de escena del glamour

Con el estreno de “The Life of a Showgirl” se puso en evidencia que Taylor volvió más filosa, contestataria y revolucionaria que nunca. Sus letras exploran el detrás de escena de esa vida glamorosa de una estrella y se vale de su poderosísimo storytelling para narrar secuencias impactantes y abrazar lo políticamente incorrecto. Por supuesto, porque no podía ser de otra forma, también deja lugar para el romance y el poder del amor.

Después de su gira mundial millonaria, “The Eras Tour”, su último y delicado álbum, “The Life of a Showgirl”, Swift dejó el mundo a sus pies. En este último tiempo logró romper récords que ella misma había establecido y recuperó sus másters después de años de lucha, dejando todo su catálogo bajo su propiedad nuevamente. Asimismo, en la cima de su carrera, se enamoró y se comprometió con Travis Kelce, la superestrella de fútbol americano. Ahora, su duodécimo disco solo confirma algo evidente: cuando Taylor Swift parece haber llegado al pico del mundo, sabe cómo dibujar un nuevo escalón para superarse.

“The Life of a Showgirl", el detrás del telón de Taylor Swift

El nuevo álbum de Taylor Swift se compone por 12 canciones producidas en conjunto con Max Martin y Shellback, con quienes había colaborado en su disco “Reputation” (2017). En ellas, las temáticas varían pero se agrupan por una premisa fundamental: detrás de esa vida elegante y refinada de una estrella existe un mundo de emociones incómodas, engaños, hipocresías, secretos y pensamientos molestos.

En “Elizabeth Taylor”, Swift confiesa que muchas veces no se siente tan glamouroso ser ella. Mientras que en “Eldest Daughter” admite que ha estado “muriendo por tratar de parecer cool”. En otros temas, explora la soledad del éxito “Estuve número uno pero nunca tuve un dos” (“Elizabeth Taylor”), “me senté sola en mi torre”, confiesa en “The Fate of Ophelia”.

Embed - Taylor Swift - The Fate of Ophelia (Visualizer)

Su lugar en la industria

Pero también sabe reírse y reconocer su lugar en la industria: “Puedo hacer tratos con el diablo porque mi pene es más grande” sostiene en “Father Figure”, y se burla de quienes destilan odio en “Actually Romantic” comparando a sus enemigos con chihuahuas ladrando desde adentro de un bolso. Por su parte, también destaca a su círculo cercano en “Cancelled!”: “Qué bueno que me gustan mis amigos cancelados, me gustan envueltos en Gucci y escándalo”.

“The Life of a Showgirl” redefine el mundo de la cima. De una forma nunca antes vista, Taylor abraza lo incómodo, lo oscuro, lo moral y políticamente “incorrecto” y lo hace parte de su estética. Se desprende de la presión de ser la estrella perfecta, buena e inocente que de pequeña quiso ser y acepta ser simplemente humana. Con todo lo cuestionable y lo admirable, este es el mundo del espectáculo.

