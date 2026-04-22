Tango local: el dúo rosarino Alquimia Tanguera dará un show gratuito La dupla formada por la pianista Lucía Oubiña y el violinista Javier Gómez se presentan en el auditorio de la AMR 22 de abril 2026 · 11:46hs

Javier Gómez y Lucía Oubiña forman el dúo Alquimia Tango, que se presentará el sábado 25 de manera gratuita en el auditorio de la AMR

Alquimia Tanguera busca llevar al tango a otro lugar, que suene como no se espera. El dúo rosarino formado por Lucía Oubiña en piano y Javier Gómez en violín no busca repetir una tradición sino tensionarla: tomar el tango como punto de partida y empujarlo hacia una sonoridad más actual, más íntima y más abierta. Se presentan el sábado 25, a las 20, en el auditorio de la Asociación Médica de Rosario (Tucumán y España), con entrada libre y gratuita.

El concierto tendrá además un condimento especial: la participación de la cantante Verónica Marchetti, una de las voces más sólidas y expresivas de la escena local, con trayectoria internacional y una presencia escénica que transforma cada interpretación.

El repertorio combina versiones propias de clásicos con composiciones originales como “Conversión” y “Milonga para renacer”, piezas que nacen desde una búsqueda personal y que ponen en juego una idea clara: el tango también puede ser presente. No es un concierto para escuchar de fondo. Es una invitación a meterse en la música.

Alquimia Tanguera es un dúo instrumental de violín y piano dedicado a la música argentina, con especial enfoque en el tango. Desde 2023 desarrolla un repertorio que combina arreglos propios, versiones personales y composiciones originales. En 2025 lanzaron su primer EP, “Conversión”, consolidando una identidad artística que busca expandir los límites del género.

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